Minichamps: il paradiso per tutti gli amanti del modellismo

La Minichamps è da sempre un'azienda leader nel settore dei modellini. Spesso ai Gran Premi di F1 e MotoGP è possibile acquistare queste vere e proprie opere d'arte che vengono prodotte dalla società tedesca. Maximilian Lang, Chief Operating Officer della suddetta azienda a raccontato a Motorsport.com i segreti dell'azienda di modellini.

Ci racconti un po’ di storia: come nasce la vostra azienda?

Minichamps è stata fondata nel 1990 e tra i primi modelli che abbiamo fatto c'erano le DTM degli anni '90 come le Audi V8 DTM. La società in realtà deriva dal famoso negozio di modellini di automobili Danhausen, che possedevamo e gestivamo sino alla fine degli anni '90. Dopo aver distribuito diversi marchi di modellini di automobili, a partire dai primi anni '70, avendo una propria produzione in Europa, in Cina ci fu una grande opportunità commerciale e così nacque Minichamps.

Quali sono i modellini che vendete di più?

Quando si tratta di marchi, Porsche è il best-seller, modelli classici e attuali.

Collaborate anche con i team per la realizzazione delle monoposto di F1 e delle MotoGP?

Si, abbiamo contratti di licenza con tutti i team di F1, tranne la Ferrari e in MotoGP con Yamaha e Honda.

Ci può spiegare come vengono realizzati i modellini?

Otteniamo principalmente dei dati CAD, che ridisegniamo in base alla dimensione del modello specifico. Dopo aver approvato il file CAD, vengono avviati gli strumenti e successivamente viene creato un modello decorato. Dopo che il tutto viene approvato, iniziamo la produzione e dopo l'approvazione della produzione i modelli vengono inviati al nostro magazzino.

Vi è mai capitato di dover fare dei modellini su commissione specifica?

Lo facciamo su base regolare in quasi tutte le nostre categorie di prodotti.

Quali sono i modellini più complicati da realizzare e perché?

I modelli con molte parti, aperture, dettagli e decalcomanie sono tra i più complicati. Queste erano, ad esempio, le BMW Art Cars, così come i modelli McLaren F1 con vernice cromata, ma anche le moto di Valentino Rossi full carbon da non sottovalutare in termini di complessità.

C'è qualche vostra creazione alla quale lei è particolarmente affezionato?

Tutti sono molto speciali in qualche modo, un modello che spicca davvero è la nostra autopompa antincendio con scala Mercedes-Benz in scala 1:18.