MotoGP | Quartararo penalizzato: long lap penalty a Silverstone

Il leader del campionato Fabio Quartararo è stato penalizzato per il contatto con Aleix Espargaro nel Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Il pilota della Yamaha è caduto al quinto giro della gara sul circuito di Assen, mentre cercava di superare l'Aprilia di Espargaro all'interno della curva 5.

Quartararo ha perso l'anteriore ed è scivolato andando contro Espargaro, che è stato costretto a finire sulla ghiaia, perdendo oltre otto secondi e rientrando in quindicesima posizione.

Anche "El Diablo" è tornato in sella, ma è rientrato ai box pochi giri più tardi a causa dei danni riportati dalla sua moto. Tuttavia, la squadra lo ha rimandato in pista, nella speranza che l'arrivo della pioggia potesse riaprire la sua gara.

Pochi giri più tardi però è caduto di nuovo alla curva 5, dicendosi convinto che il secondo incidente sia stato causato da un guasto al sensore del controllo di trazione, che non è intervenuto a dovere.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo l'incidente, Espargaro si è reso protagonista di una grande rimonta fino al quarto posto, riuscendo così a ridurre il suo gap da Quartararo nel Mondiale a soli 21 punti. Oltre allo zero odierno, il campione del mondo in carica invece dovrà fare i conti anche con una long lap penalty, che sconterà nel Gran Premio di Gran Bretagna, che segnerà il ritorno in pista dopo la pausa estiva nel primo weekend di agosto.

È la prima volta dal Gran Premio di Catalogna dello scorso anno che Quartararo viene penalizzato per un incidente in gara: in quel caso era stato sanzionato per aver terminato la gara di Barcellona con la tuta aperta, perdendo il suo piazzamento sul podio.

Ma non solo, perché quello di oggi ad Assen è stato anche il suo primo ritiro dopo diversi mesi: l'ultimo risaliva al Gran Premio dell'Algarve dello scorso anno, quando era già stato incoronato campione del mondo.

Quartararo ha definito l'incidente con Espargaro un "errore da pivello" e ritiene che il pilota dell'Aprilia avrebbe dovuto vincere la gara di domenica, visto il ritmo che ha dimostrato rimontando fino al quarto posto.