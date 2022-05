MotoGP | Puig: "La vittoria di Ogura in Moto2 è molto importante per Honda"

Il mercato piloti della MotoGP è in pieno fermento e la Honda HRC, che ha solo Marc Márquez sotto contratto oltre questa stagione, sta ancora lavorando sulla sua formazione per la prossima stagione, che potrebbe vedere fino a tre volti nuovi.

Nel bel mezzo di queste discussioni interne, domenica è arrivata una notizia che Honda descrive come "molto importante": la vittoria del giovane talento di Tokyo Ai Ogura, che all'età di 21 anni ha vinto il Gran Premio di Spagna alla sua seconda stagione in Moto2.

Ogura, che è emerso dai trofei asiatici organizzati dal costruttore giapponese in collaborazione con il promoter Dorna, è arrivato nel Campionato del Mondo nel 2018 disputando quattro wild card. Nel 2019 poi è diventato un pilota titolare dell'Honda Team Asia, conquistando anche un podio ad Aragon. La sua stagione migliore però è stata il 2020, quando ha lottato per il Mondiale fino all'ultima gara.

Nel 2021 ha fatto il salto nella categoria intermedia, diventando uno dei piloti più veloci in Moto2, anche se solo quest'anno il giovane giapponese sta iniziando a fare buon uso del suo talento, con tre podi nelle prime sei gare dell'anno e con la sua prima vittoria, arrivata finalmente domenica scorsa a Jerez.

"Questa vittoria è molto importante", ha detto il team manager della Honda, Alberto Puig.

"Ogura è nato nell'Asia Talent Cup, molti anni fa. Dopo tutto questo tempo, vedere un pilota di quel campionato vincere una gara di Moto2 è molto importante per il progetto stesso e anche per Honda," ha detto l'ex pilota spagnolo.

Puig, insieme al top management di HRC, sarà incaricato di definire i piloti che difenderanno i colori del marchio la prossima stagione nella classe regina e l'opzione che Ogura faccia il salto nel team LCR per sostituire Takaaki Nakagami sta diventando sempre più fattibile.

"Siamo tutti parte della famiglia Honda e le persone che sono state coinvolte in questa Coppa ed intorno ad essa sono molto felici per la sua vittoria", ha detto Puig.

Nakagami, che gareggia nel campionato del mondo dal 2008 e ha debuttato in MotoGP nel 2018 con il team LCR con un contratto Honda, non ha ancora ottenuto un podio in cinque stagioni. Il suo anno migliore è stato il 2020, quando ha ottenuto la sua prima e unica pole position ed ha lottato a intermittenza per le prime posizioni, senza riuscire però a centrare almeno una top 3.

All'età di 30 anni, il pilota di Chiba (Giappone) è a corto di opportunità e tutto sembra indicare che questa potrebbe essere la sua ultima stagione in MotoGP prima di cedere il passo a Ogura al team Idemitsu LCR-Honda.

