MotoGP: protocollo speciale per evitare la quarantena in Qatar

Nella sua lotta contro la diffusione del Coronavirus, il governo del Qatar sta obbligando qualsiasi viaggiatore che atterra all'aeroporto Hamad a sottoporsi a un periodo di quarantena di sei giorni.

A seconda dell'origine del volo, la quarantena può essere effettuata a casa o in un hotel, dalla quale possono uscire il settimo giorno, a condizione che i due test effettuati (dal secondo al sesto giorno dopo l'atterraggio) siano negativi.

Tuttavia, le autorità dell'Emirato hanno accettato di allentare le restrizioni su tutto il personale del paddock del campionato. Così, all'atterraggio in Qatar, piloti, tecnici, operatori, giornalisti e altri lavoratori accreditati dovranno presentare un test PCR negativo fatto nel loro paese d'origine prima di decollare.

Subito dopo, ognuno di loro sarà testato di nuovo, sorvegliato e portato nella sua stanza d'albergo, da dove potrà uscire solo quando otterrà un risultato negativo, una risoluzione che richiederà circa otto ore.

Da quel momento in poi, le regole all'interno del paddock saranno più o meno le stesse di quelle attuate l'anno scorso, che mirano a limitare il più possibile l'interazione tra membri di bolle diverse.

I primi ad arrivare in Qatar saranno i team della MotoGP, che faranno cinque giorni di test pre-stagionali tra il 5 e il 12 marzo, prima che i piloti della Moto2 e della Moto3 arrivino in Qatar dal 19 al 21 marzo, dopo che il test di Jerez è stato cancellato martedì e spostato a Losail. Una settimana dopo, il 28 marzo, la stagione prenderà ufficialmente il via con la prima di due gare back-to-back sulla pista qatariota.

Per evitare la possibilità di contagio, alcuni piloti passeranno quasi un mese intero in Qatar, mentre altri torneranno a casa. Al loro ritorno, tuttavia, dovranno passare attraverso lo stesso protocollo dell'hotel prima di potersi riunire alle loro squadre.