MotoGP | Márquez si affida al medico di Rafa Nadal per il braccio

Marc Marquez ha confermato oggi a Motorsport.com che lavorerà con il Dottor Angel Ruiz Cotorro, medico di fiducia di Rafa Nadal. Il pilota Honda ne ha parlato quest’oggi da Mandalika, dove questo fine settimana si svolgerà la seconda sessione di test che concluderà la pre-stagione. Cotorro, nato a Santander ma residente a Barcellona, è considerato un luminare in Spagna nell’ambito della traumatologia. Oltre a essere a capo del dipartimento medico della Federazione Spagnola di Tennis, è stato anche un personaggio chiave nella carriera di Nadal, soprattutto nei momenti in cui ha dovuto superare degli infortuni, come accaduto recentemente a Marquez.

L’otto volte campione del mondo si è fratturato il braccio destro in una caduta avvenuta durante la prima gara della stagione 2020 della MotoGP a Jerez. La fretta lo ha portato a voler tornare in pista prima del tempo (solo una settimana dopo), facendo sì che la placca collocata durante l’intervento si rompesse. Da quel momento si è dovuto sottoporre ad altre due operazioni e nove mesi di stop in totale, prima di poter tornare in moto l’anno successivo, alla terza gara della stagione 2021.

Dopo un periodo in cui le sensazioni erano migliorate, Marquez aveva dichiarato di sentirsi un po’ bloccato per quel che riguardava le limitazioni del braccio. Per questo ha deciso di provare qualcosa di diverso. “Con l’aiuto di Sanuel Antuña, il medico che mi ha operato, abbiamo deciso di iniziare a lavorare anche con Anegl Cotorro, che è il medico della squadra spagnola di tennis. Con lui c’è uno staff medico buonissimo, che sono andato a vedere già diverse volte quest’inverno. Tra gli altri, ci sono un fisioterapista e un preparatore fisico”, ha rivelato il pilota di Cervera all’autore di queste righe.

“Parallelamente, continuo a lavorare con il mio allenatore di sempre, ma lui non ha molta esperienza con questi infortuni così. Non poteva sapere esattamente come stesse il mio braccio all’interno o in che posizione era rimasto un nervo nello specifico dopo l’operazione. Ora, dopo diversi esami approfonditi svolti dallo staff medico del Dottor Cotorro, abbiamo capito molte cose”, spiega Marquez, che per questo 2022 si è posto come obiettivo quello di dimenticarsi del braccio, nei limiti del possibile.

“Mi sono infortunato il braccio un anno e mezzo fa, ma ho ancora alcune limitazioni che si riflettono sulla spalla. Nel momento in cui la zona si infiamma, arriva il dolore, e dal quel momento perdo le forza. Quest’anno voglio stabilizzare il rendimento di quella zona”, conclude Marquez.