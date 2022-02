Mandalika: le MotoGP abbasseranno di 2" i tempi della SBK

Honda, Yamaha e Ducati avranno un leggero vantaggio su Suzuki, KTM ed Aprilia nella prima giornata dei test di MotoGP. I due marchi giapponese e quello di Borgo Panigale hanno potuto attingere ai dati raccolti dalle rispettive strutture Superbike, che hanno debuttato a Mandalika lo scorso novembre.

Anche se le Superbike e le MotoGP non hanno nulla in comune, ci sono alcuni parametri che vale la pena consultare, soprattutto quando si tratta di impostare la prima rapportatura del cambio che verrà utilizzata domani, quando i piloti della MotoGP affronteranno questa pista per la prima volta.

"Oltre a questo", ha detto una fonte Ducati a Motorsport.com, "i team valutano anche le differenze di tempo sul giro tra la Superbike e la MotoGP su altri circuiti. Quindi possiamo fare un'approssimazione di quelli che pensiamo saranno i tempi sul giro qui".

Tutte e tre le squadre consultate da chi scrive questo articolo parlano di un gap che sarà di circa due secondi in questo fine settimana. Quindi, se il miglior giro realizzato nel round SBK da Toprak Razgatlioglu, un 1'32"8 realizzato durante la Superpole, i piloti più veloci della MotoGP dovrebbero girare circa in un minuto e mezzo.

"La Honda è fortunata ad avere un team Superbike, quindi possiamo avere delle idee. Non è che sia un vantaggio enorme, perché la moto è diversa e quindi lo è anche il modo di affrontare le curve. Ma può servire da guida", ha spiegato Santi Hernandez, ingegnere di pista di Marc Marquez.

"Quello che ho fatto è stato guardare un sacco di video della gara Superbike", ha aggiunto Pol Espargaro. "Noi", ha detto Frankie Carchedi, responsabile tecnico di Joan Mir alla Suzuki, "dovremo ripartire da zero. Questo significa che avremo un po' più di lavoro da fare, ma recuperaremo presto terreno".

