MotoGP | Marquez: “Oggi serviva riprendere fiducia con la moto”

Marc Marquez è un pilota estremo. In questo modo ha frantumato ogni record, vincendo otto titoli mondiali. Nello stesso modo procede quando deve fronteggiare una situazione complicata come quella che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi, in cui gli infortuni si sono accumulati.

Dopo aver perso le ultime due gare come conseguenza della bruttissima caduta avuta nel warm-up in Indonesia che gli ha procurato il ritorno della diplopia, il pilota Honda è tornato questo fine settimana ad Austin, il suo circuito talismano dove ha vinto sette delle ultime otto gare. Le cose sono andate bene.

Nel giovedì, alla vigilia del weekend, Marquez ha chiarito che non si trovava in condizioni di porsi un obiettivo diverso dallo scendere in pista e riacquisire la fiducia persa. Ha impiegato cinque giri per mettersi davanti a tutti nella classifica dei tempi, ma per tutta la durata delle due sessioni di prove libere del venerdì i tecnici hanno appena modificato la RC213V.

Alla fine il pilota di Cervera ha chiuso con il sesto crono, a mezzo secondo dal leader Johann Zarco. Il margine di miglioramento è grande e, a sentirlo parlare, non si potrebbe nemmeno escludere che possa essere un candidato al podio nella gara di domenica, forse anche alla vittoria.

“Ho iniziato in maniera aggressiva perché era la miglior forma di cominciare. Oggi era la mia giornata, quella in cui dovevo tornare ad avere fiducia della moto. Ho usato lo stesso setup con cui sono caduto in Indonesia, la stessa base con cui ho corso in Qatar, non aveva senso cambiare”, ha esordito Marquez.

“Non è stato facile scendere in pista e dimenticare le ultime due settimane, ma le cose sono andate bene”; ha aggiunto il catalano, che secondo quanto ha affermato, non ha fatto fare troppe modifiche alla configurazione del suo prototipo. La priorità, stavolta, era quella di girare costruendo quella sicurezza di cui ha bisogno per mostrare la sua versione migliore.

“Sabato torneremo a lavorare per cercare qualche modifica e il team ha già varie idee. Le sensazioni della Honda del 2022 sono ancora la parte su cui fatico di più”, ha proseguito Marquez, che arrivati a questo punto dà istruzioni molto precise al suo team. “Avevo già detto che sarei venuto qui per correre, che non mi chiedessero niente sul mio stato fisico, se non fossi stato bene lo avrei detto io”, ha detto il pilota Honda, che per la qualifica del sabato firmerebbe per conquistare la seconda fila.