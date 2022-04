MotoGP | Bagnaia: "Vedo una Ducati molto forte, continuiamo così"

Il sorriso di domenica scorsa a Termas de Rio Hondo si è riproposto anche oggi ad Austin per Pecco Bagnaia. La prima giornata di prove del Gran Premio delle America si è conclusa con il nono posto per il pilota della Ducati, ma il feeling trovato in gara in Argentina è rimasto intatto. E questa è più importante dell'errore che ha commesso quando ha provato il time attack. Perché la sensazione piuttosto chiara è che ci sia il potenziale per fare qualcosa di importante.

"Sono contento di com'è andata oggi. Finalmente abbiamo iniziato un weekend normalmente, usando un setting molto simile a quello di Termas e pensando solo a migliorare me stesso su questa pista, quindi poi abbiamo vissuto una FP2 molto buona. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con le gomme usate, poi ho commesso un errore alla curva 11 quando abbiamo montato quella nuova, ma il feeling è grandioso anche se sono solo nono", ha detto Bagnaia a fine giornata.

Riguardo agli obiettivi per il fine settimana, per ora non sbilancia e preferisce ragionare passo dopo passo: "Per come siamo partiti, si vede abbastanza chiaramente che la nostra moto sta funzionando bene. Nella FP2 mi sono concentrato molto sul passo e credo che siamo messi bene. L'obiettivo sarà sicuramente entrare direttamente nel Q2 e poi cercare di stare nelle prime due file".

"La gara qui è molto lunga e tosta per le gomme, quindi sarà molto importante lavorare in quella direzione nella FP4 di domani, in maniera da poterle gestire in gara ed averne il più possibile negli ultimi giri", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, quando gli è stato domandato chi vede come favoriti, ha insistito molto sulla competitività mostrata dalle Rosse: "Le Ducati sono state veloci, ma anche le Suzuki. Anche Vinales è stato forte oggi, poi ovviamente c'è Marquez da considerare, perché questa è la sua pista. Ma al momento vedo la nostro molto forte, quindi dobbiamo continuare così. Le sensazioni sono simili a quelle della gara di ottobre, ma ora senza i bump è tutto più facile".

Infine, ha spiegato quando sia stato importante per lui ritrovare la "normalità" dopo diversi weekend davvero anomali: "Abbiamo dovuto risistemare un pochino tutte le cose, però alla fine sono contento di essere alla quarta gara avendo ritrovato questo feeling. Questo sicuramente ci aiuta ad essere più preparati, senza il bisogno di andare alla ricerca di un qualcosa in più. Ci avvantaggia in termini di feeling e di utilizzo delle gomme".