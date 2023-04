MotoGP | Marquez: “Crash con Martin? Chiarito senza polemiche media”

Il Gran Premio delle Americhe è stato un appuntamento da dimenticare per Alex Marquez, che non è riuscito a finire entrambe le gare per un problema fisico e per un incidente. Nella Sprint infatti un episodio di vomito ha causato la scivolata, mentre la domenica, che doveva rappresentare il riscatto, è finita nella ghiaia per un contatto con Jorge Martin alla Curva 3.

La gara di Austin è finita dopo poche curve per il pilota del team Gresini, che lascia gli Stati Uniti con la voglia di tornare in alto a Jerez, sua gara di casa in programma fra due settimane. Doppio zero per lo spagnolo, che una volta superato il fastidio fisico di sabato è dispiaciuto per come è andato il weekend: “Ho più male al cuore che al fisico per la caduta in gara, però sono cose che capitano”.

“Martin mi ha chiesto scusa e io ho accettato le sue scuse”, racconta Marquez, spiegando anche la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolti i due piloti Ducati, fortunatamente senza conseguenze fisiche. “Jorge ha commesso un errore alla Curva 2, poi ha cercato di correggere alla 3, ma ha sbagliato finendo sullo sporco ed è andato per terra. Queste cose possono succedere, sono già accadute in passato e accadranno in futuro”.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Bob Meyer

Alex Marquez dunque prende con molta serenità l’accaduto e ritiene che non ci siano motivi per creare polemiche: “Non so se debba essere penalizzato. Adesso la questione delle penalità è una lotteria, perché il regolamento c’è, ma va ad interpretazione. Jorge ha commesso un errore e ha condizionato la mia gara, ma non sta a me giudicare. La cosa più importante è che noi piloti parliamo subito e ci chiariamo, così da non far ingigantire le cose dai media. Non qualcuno nello specifico, ma in generale”.

Il suo connazionale Alex Rins ha ritrovato il successo, riportando al team LCR la vittoria dopo l’ultima volta in Argentina nel 2018 con Cal Crutchlow: “Non sono sorpreso dalla vittoria di Rins, qui ad Austin lui è sempre andato forte. La sua gara è stata perfetta e gli faccio i complimenti. Qui era facile commettere un errore e finire per terra. Quanto a noi, sarà interessante vedere il nostro livello in Europa, perché riesco ad avere costanza con la Ducati”.