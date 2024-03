MotoGP | Alex Marquez: “Diggia? Caduta strana, è stato fortunato”

Nel Gran Premio del Qatar, Alex Marquez è rimasto più attardato rispetto al suo compagno di squadra e fratello Marc, ma ha mostrato una certa regolarità. Agilmente entrato in Q2, il minore dei Marquez si è classificato nono in griglia di partenza, e questo ha condizionato il suo weekend. Nella Sprint ha superato Pedro Acosta e ha approfittato della caduta di Fabio Di Giannantonio, proprio davanti a lui, per chiudere in settima posizione.

“La cosa positiva è che il ritmo era migliore di quanto immaginassi”, ha spiegato Alex Marquez nel sabato di Lusail. “Al nono giro ho potuto girare in 1’52”6. Non era male. In termini di sensazioni, ho un po’ ritrovato la fiducia con la moto, con qualche modifica che ho potuto fare”.

“Abbiamo solo perso molto tempo all’inizio, nei primi quattro giri, con le bagarre. C’è stata anche la caduta di Fabio Di Giannantonio davanti a me, che mi ha fatto perdere un altro secondo. Poi sono risalito, ma era troppo tardi. Sono contento di aver visto che siamo stati capaci di ridurre il gap dai piloti di testa”, ha proseguito.

Marquez è stato uno spettatore d’eccezione della caduta di Di Giannantonio, che è stata imprevedibile. “La moto ha fatto un movimento strano perché forse era poco fuori la linea ideale”, ha precisato il portacolori Gresini, che ha percepito un movimento, ma non immaginava questa caduta che ha definito “veramente strana”, dopo la quale si aspettava una bandiera rossa: “Non so esattamente dove sia finita la moto, ma è stato fortunato che tutto sia andato bene”.

Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nella Sprint, lo spagnolo non ha avuto troppi problemi con la gmma posteriore, questo gli ha dato speranza per la gara della domenica. “Forse le bagarre all’inizio, quando eravamo più llenti, hanno aiutato un po’ a preservare le gomme, sia anteriore che posteriore”, ha affermato, pur sapendo che non non sarebbe stato in grado di lottare per la vittoria con la sua Ducati GP23.

Un buon avvio di gara gli ha permesso di prendere margine su Aleix Espargaro e Pedro Acosta, prima di superare Di Giannantonio al dodicesimo giro ed Enea Bastianini al tredicesimo. Alex Marquez era quinto, ma è stato superato dal rookie di KTM, esplosivo prima di accusare il degrado della gomma e arretrare. Il pilota del team Gresini ha ceduto poi la quinta posizione al romagnolo della Ducati ufficiale, chiudendo così al sesto posto.

Crede che le diverse bagarre, conseguenze della sua posizione troppo indietro sulla griglia, abbiano fatto consumare le sue gomme, e questo ha complicato la situazione: “Non è stato semplice. Ho potuto attaccare all’inizio per essere nel treno. Sabato dicevo che era importante trovarsi nel treno e fare dei giri in quelle posizioni. Poi, c’è stato un piccolo problema di temperatura e di pressione sull’anteriore. È diventata alta e dura da gestire, insieme alla difficoltà nel lottare con gli altri”.