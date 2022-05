MotoGP | Marini fiero: "Potevo fare terzo anche sull'asciutto"

Quella di oggi è stata una giornata molto particolare per il motociclismo italiano. Da una parte, la MotoGP ha detto definitivamente addio a Valentino Rossi, ritirando anche il suo numero 46 a poco più di sei mesi dalla sua ultima gara a Valencia. Dall'altra ha lanciato la nuova generazione tricolore, con la pole position di Fabio Di Giannantonio davanti a Marco Bezzecchi e Luca Marini. Una giornata quindi storica anche per il Mooney VR46 Racing Team, che ha piazzato entrambe le sue Ducati in prima fila.

"Una bella storia per il motociclismo italiano", ha commentato Marini, che domani scatterà dalla prima fila per la terza volta nella sua carriera in MotoGP. "Si potrebbe dire che ci hanno dato delle gomme buone, ma le condizioni erano miste, quindi non vale questa teoria (ride). Sono contento del risultato che ho ottenuto, perché per lo sport italiano in generale è molto importante. Lo è per la Ducati, ma specialmente per il nostro team perché oggi era un giorno speciale".

Il pilota di Tavullia ancora una volta si è fatto trovare pronto in condizioni miste, proprio come a Misano lo scorso anno, quando per la prima volta si piazzò terzo in qualifica. Anche se questa volta le sensazioni sono diverse.

"A differenza di Misano, qui anche se era asciutto potevo fare comunque questo risultato. Questa è la cosa di cui sono fiero perché abbiamo lavorato bene nelle ultime due gare. Il feeling con la moto è migliorato tanto, anche se mi manca ancora qualcosina specialmente nell'ultima parte dell'inserimento, perché non riesco a frenarla come gli altri".

"Io mi sento sempre un po' al limite in questo frangente, mentre gli altri meno, quindi dobbiamo capire perché. Domani probabilmente il Warm-Up sarà bagnato, quindi lasciamo tutto così, perché penso di poter fare comunque una bella gara. Tre gare fa eravamo ad un secondo e ora sono lì. Questa è la MotoGP, quindi ci vuole tempo".

Luca Marini, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alla vigilia del weekend aveva detto di non sentirsi pronto per lottare per il podio e al momento il suo pensiero non si discosta troppo. Se dovesse arrivare una buona occasione però...

"La risposta è sempre la stessa, perché sono molto realista. Con le gomme da gara non ho il passo per lottare per il podio in questo momento, anche se ovviamente non si può mai sapere. Bisogna essere bravi a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto: se succede qualcosa, devi essere pronto a pescare. Guidiamo dal primo all'ultimo giro sempre sul limite, quindi può capitare che qualcuno commetta un errore".

"Quindi bisogna farsi trovare pronti, facendo anche una buona partenza, perché quest'anno non è importante solo partire davanti, perché in molti stanno facendo fatica. Non è facile partire bene con queste MotoGP, ma se riuscissi a finire il primo giro nei primi quattro, si potrebbe fare una buona gara. Ma sono in tanti che vanno forte".

Infine, anche lui ha commentato la decisione di Marc Marquez di sottoporsi ad un quarto intervento chirurgico al braccio destro: "L'ho sentito prima e mi ha sorpreso. Se non si sente a posto con il braccio comunque penso che sia la scelta giusta, anche perché si è confrontato con i dottori migliori del mondo. Gli auguro di avere un recupero il più veloce possibile, perché comunque è bello battagliare con lui, con un pilota che ha fatto la storia di questo sport".