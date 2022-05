MotoGP | Bagnaia: "L'obiettivo è provare ad aprire un gap"

Per la sensazione di forza che aveva dato questa mattina sull'asciutto e fino a quando è arrivata la pioggia nella FP4, era lecito aspettarsi di vedere un Pecco Bagnaia deluso dopo aver concluso le qualifiche del Gran Premio d'Italia al quinto posto.

Il pilota della Ducati non ha trovato il feeling per spingere al 100% nelle condizioni miste della Q2, con una pioggerella che comunque imponeva l'utilizzao delle gomme slick, quindi completa la cinquina Rossa in griglia, ma resta convinto di aver lavorato molto bene in ottica gara. Inoltre, davanti ci sono solo outsider e i rivali per il titolo sono tutti alle sue spalle.

"Non sono deluso. Anzi, sono abbastanza contento. Ovviamente speravo nella pole o in una prima fila, ma le condizioni non me lo hanno permesso, perché non mi sono sentito troppo sicuro a spingere al 100%. Pioveva in certe zone, quindi i piloti che mi sono stati davanti sono stati più forti, questa è la verità. Per il resto sono convinto che il mio passo mi possa aiutare per rimontare. Penso comunque di aver fatto un buon lavoro, perché i piloti da controllare in ottica campionato sono tutti dietro di me, quindi sarà importantissima la partenza", ha detto Bagnaia a fine giornata.

Riguardo alle aspettative per la gara, ha aggiunto: "Domani non dovrebbe piovere, ma dovrebbe fare più freddo. Vedremo, abbiamo lavorato con tutte le gomme e sappiamo che possiamo essere veloci sia con la media che con la dura all'anteriore. Spero di recuperare in fretta per usare il mio ritmo ed aprire un gap".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il vice-campione del mondo ha dedicato anche una "carezza" ai giovani che hanno preso d'assalto la prima fila, con Fabio Di Giannantonio che ha firmato la sua prima pole in MotoGP davanti a Marco Bezzecchi e Luca Marini: "Se lo meritano, hanno fatto un bel lavoro. Diggia ha sfruttato al 100% l'essere passato dalla Q1 ed è stato ancora più bravo in Q2. Bez e Maro è tutto il weekend che vanno forte, quindi sono contento per tutti loro".

Tra i big, Fabio Quartararo ha criticato la decisione di non ritardare l'inizio delle qualifiche nonostante le condizioni abbastanza critiche. Anche Pecco ha detto la sua in questo senso: "Diciamo che girare in 1'46" con la pioggia in tutto il T2 non era il massimo, però siamo piloti e dobbiamo fare anche queste cose qui".

Anche il ducatista poi ha commentato la notizia del giorno, ovvero la scelta di Marc Marquez di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico al braccio destro, il quarto da luglio del 2020.

"Era da un po' che si sentiva parlare di un'altra operazione, ma non pensavo che venisse fatta durante la stagione, anche perché per come stava andando l'anno scorso, sembrava che si stesse riprendendo. Se hanno preso questa decisione, evidentemente ne ha bisogno per riprendersi. Ma vogliamo tutti rivedere una Marc al 100%, quindi è stata sicuramente la scelta giusta".