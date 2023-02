MotoGP | La promessa di Honda a cui si aggrappa Marquez a Portimao

I primi test collettivi della MotoGP nel 2023 a Sepang, hanno mostrato che la Honda si trova in una situazione di apparente ritardo rispetto ai suoi rivali, senza il passo avanti che ci si aspettava dalla fine della scorsa stagione. I suoi piloti non hanno potuto nascondere una certa preoccupazione, a un mese dal prossimo test a Portimao e a poco più di un mese dalla prima gara, il GP del Portogallo.

Motorsport.com ha potuto intervistare Marquez in occasione di un evento per il documentario di Prime Video "Marc Márquez: All in", e il pluricampione ha spiegato che sapeva già in anticipo che il test di Sepang non sarebbe stato positivo in termini di risultati, e che era necessario del tempo.

Alla domanda se fosse deluso dalla moto provata in Malesia rispetto a quella provata a Valencia lo scorso novembre, Marc Marquez ha risposto: "No, non sono deluso perché era quello che mi aspettavo. A Sepang abbiamo fatto un test molto diverso da quello degli altri costruttori, perché ci sono stati cambiamenti strutturali, grandi cambiamenti all'interno della Honda, e questo significa che ci sarà un periodo di transizione. Questo è perfettamente comprensibile".

Dopo aver fatto riferimento ai cambiamenti che la Honda ha subito con la ristrutturazione del suo pannello tecnico, e soprattutto con l'arrivo dell'ex Suzuki Ken Kawauchi come nuovo responsabile tecnico, Márquez ha ammesso che la Casa giapponese ha perso la strada durante il suo infortunio: "E soprattutto perché quando vieni da due stagioni come il 2021 e il 2022 in cui il loro pilota di punta non è praticamente in pista e perdono un po' la strada, ora ritrovare la strada significa fare un test a Sepang".

"Non era alla ricerca della perfezione, ma di cose concettuali, come ad esempio abbiamo provato una moto senza ali. E questo è quello che si è visto, che poi abbiamo provato un sacco di altre cose, cose che non hanno senso a livello di guida, per andare più veloce, ma hanno senso a livello tecnico. Quindi bisogna fare dei sacrifici sotto questo aspetto, ma per me è stato positivo, soprattutto a livello organizzativo e anche a livello personale, a livello fisico".

Sebbene sia fiducioso di arrivare all'inizio del Campionato del Mondo con una prestazione migliore, Márquez ritiene che fino a quando non saranno finite le prime gare non sarebbe giusto valutare la Honda: "In questo momento, se la gara fosse a Sepang, non siamo pronti a vincere. Non mi riferisco alla moto o al pilota, ma in generale non saremmo pronti a vincere in quel weekend.

"Dobbiamo ancora vedere come ci evolviamo a Portimao, come arriviamo alla gara di Portimao, e poi dobbiamo vedere la chiave: cosa succederà quando saranno passate cinque gare e avremo girato su cinque circuiti diversi. A quel punto dovremo valutare come siamo messi, perché magari in alcuni soffriamo e in altri andiamo bene, vedremo".

A fronte delle preoccupazioni manifestate dagli addetti ai lavori dopo i test di Valencia (Alberto Puig è arrivato a dire che questa moto aveva bisogno di "tre passi avanti"), le prestazioni non sembrano essere migliorate e a Márquez è stato chiesto cosa lo abbia spinto a pensare che quello che la Honda non aveva ottenuto in tre mesi potesse farlo nel mese e mezzo che manca alla prima gara.

"Perché è quello che mi hanno detto", ha risposto senza mezzi termini il pilota numero 93. "La prima pianificazione era un po' così, per provare un sacco di cose a Sepang. Hanno... Abbiamo buone idee, e parlo al plurale perché siamo una squadra e siamo tutti insieme. Abbiamo molte idee, ma in Malesia è stato un livello concettuale per provare le cose e ora, durante questo mese fino al test di Portimao, per evolverle e testarle lì".

Pur essendo positivo, Márquez è pienamente consapevole della situazione e ammette che anche durante il campionato la Honda potrebbe dover continuare a cercare una strada per il futuro: "È chiaro che da un giorno all'altro non si ribalta completamente la situazione, non si può avere una moto che soffre molto e il giorno dopo è la moto dei sogni. Lo spero, ma è molto difficile.

"Bisogna essere realisti, in modo da non avere una pressione eccessiva quando si fanno i test, poi al test di Portimao vedremo, alla prima gara vedremo, e durante l'anno ci sono molte cose che possono essere cambiate", ha concluso.