MotoGP | Martin: “Non so se Ducati sceglierà il motore 2023 o meno”

Nel 2022, Ducati aveva promesso a Jorge Martin che gli avrebbe fornito una moto identica a quella del team ufficiale, allora formato da Jack Miller e Pecco Bagnaia, quest’ultimo poi diventato campione del mondo. Ma dopo il primo test dello scorso anno, il piemontese aveva scartato l’ultima versione del motore e aveva preferito la precedente. Così, anche Martin, Johann Zarco e Luca Marini hanno dovuto continuare con quello del 2022, mentre gli ufficiali contavano su un propulsore che, visto ora, è molto meglio.

Gli ingegneri di Borgo Panigale hanno sviluppato un nuovo motore 2023 derivato da quello che aveva usato Bagnaia e, sembra, molto simile. Questo sta portando il campione in carica a essere di nuovo in dubbio su quale sia il migliore. In ogni caso, Martin quest’anno avrà la stessa moto di Pecco ed Enea Bastianini, i due attuali piloti ufficiali. Almeno questo è ciò che dice il contratto.

“Ho notato un gran miglioramento del motore 2023 rispetto al 2022”, ha assicurato Martin alla fine dei tre giorni di test a Sepang la scorsa settimana. Per lo spagnolo non ci sono colori e la scelta è chiara, ma non per Pecco. "Sicuramente il motore che i piloti ufficiali avevano l'anno scorso non fa molta differenza, quindi, da quello che ho sentito, hanno più difficoltà a scegliere tra uno o l'altro perché non c'è una differenza evidente", ha sostenuto.

"Per me è chiaro che il motore 2023 è migliore, ma non so ancora con cosa arriveremo a Portimao. In linea di massima tutto fa pensare al nuovo motore, ma c'è ancora un vuoto e dovremo aspettare", ha spiegato in riferimento alla scelta del motore che la Ducati deve omologare prima dell'inizio della stagione.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per Martin il grande miglioramento del nuovo motore non è tanto la velocità o la potenza, quanto un fattore importante, la frenata della moto, che gli permette di essere più padrone della moto: "Il collegamento tra il gas e la ruota posteriore è molto più reale di quanto non fosse prima e posso affidare la gestione della moto a me stesso, non tanto all'elettronica o alle mappe. Posso fermare la moto dieci o quindici metri più tardi, il che è la cosa più importante, perché è lì che ho perso di più l'anno scorso. Ho due o tre decimi solo con la frenata", assicura.

"Ora sto capendo che il motore non ti dà solo che la moto va di più, tutti gli avversari sono migliorati e hanno più cavalli, domenica era sul rettilineo con una Yamaha e non riuscivo a passarla. Ma ora ho capito che la cosa più importante è lavorare e vedere come influisce sulla frenata. Con il freno motore si immagina di poter fermare la ruota più o meno, ma non immaginavo di poterlo fare come sono riuscito a farlo ora (con il nuovo motore), c'è molta differenza", rispetto al motore dell'anno scorso.

Martín ha concluso il test con il quinto tempo (1'58.204) dopo tre giorni di lavoro in cui ha accumulato 130 giri: "È andato tutto molto bene, tranne l'incidente di sabato, che è stato un po' da principiante, perché sono uscito dopo la pioggia sul bagnato, pensando che fosse asciutto. Avrei potuto farmi molto male, sono stato fortunato".

"Ma a parte questo, tutto è andato bene. Quando scendo in pista mi è chiaro che ho sempre un buon ritmo e quando si tratta di fare un confronto, guidare nello stesso decimo è ciò che ti permette di vedere le differenze, perché se ogni giro è mezzo secondo più veloce o più lento non si vede molto. Sono riuscito a capire la differenza tra le carenature, cosa andava bene e cosa no, e lo stesso vale per il motore. La verità è che sono molto contento, soprattutto perché ho potuto guidare molto, cosa che mi mancava l'anno scorso, e avere una buona base mi rassicura".

Il giovane pilota spagnolo spera di confermare le buone sensazioni nella due giorni di test ufficiali a Portimao, l'11 e il 12 marzo, due settimane prima dell'inizio della stagione con il Gran Premio del Portogallo, l'ultimo fine settimana di marzo.