MotoGP | La grande rimonta di Rins: “Non so neanche come ho fatto!”

Alex Rins sta disputando il miglior inizio di stagione da quando è arrivato in MotoGP, con due podi nelle due gare di Termas e Austin, e una rimonta spettacolare costruita domenica a Portimao. Partiva dalla penultima casella della griglia di partenza e ha chiuso quarto, una posizione che avrebbe potuto essere anche migliore se non fosse rimasto senza gomma anteriore.

“Quando sono arrivato ad Aleix Espargaro non avevo più gomma anteriore sul lato destro, quindi ho preferito restare lì. Ho fatto un tentativo di sorpasso, ho visto che non riuscivo e mi sono fatto trainare da quelli davanti per assicurarmi il quarto posto”, ha spiegato Rins al termine del Gran Premio del Portogallo.

Il quarto posto è arrivato dopo una rimonta di quasi 20 posizioni, molte recuperate al primo giro: “Non so nemmeno cosa ho fatto in partenza. Il semaforo era lontano. Ho preso l’esterno ed è stato un rischio, ma passare sulla linea del traguardo decimo o 11° essendo partito quasi ultimo non è per niente facile. Forse do più valore alla rimonta di Portimao che alla gara di Austin. Partire ultimo non è facile”.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki MotoGP

Un risultato che combinato con la caduta di Enea Bastianini lo porta a essere in seconda posizione nella classifica generale, a pari punti con il vincitore della gara e leader del mondiale Fabio Quartararo: “La cosa buona di questo fine settimana è il risultato, ma anche la mia fiducia. Non molta gente mi ha mostrato il sostegno che ho avuto oggi. Può darsi che ora la prospettiva cambia. Ora ho più controllo di me stesso e del mio stile di guida. Ho sentito molto più chiaramente dove sta il limite”.

Una delle chiavi di questo miglioramento, al netto del piano personale, è la moto del 2022: “Magari grazie all’evoluzione del motore possiamo sentire meglio la moto. Alla fine dell’anno scorso ero messo male, però abbiamo fatto un’ottima pre-stagione quest’anno, con i miei preparatori”.

Sul futuro in Suzuki, Alex Rins conferma ciò che dice dalla prima gara: “Dal Qatar ci hanno comunicato che volevano continuare con entrambi i piloti. Parlare con Livio Suppo e sapere che ha fiducia in me è molto importante”. Inoltre, dopo un fine settimana di molti dubbi per via del bagnato in pista, il pilota spagnolo sottolinea il gran lavoro nel box: “Avere un buon team tecnico a fianco è molto importante”.