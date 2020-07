MotoGP, Jerez, Libere 4: Marquez di un soffio su Vinales

Non sembrano esserci grossi dubbi su quale potrà essere la scelta di gomme in vista del Gran Premio di Spagna che domani aprirà la stagione 2020 della MotoGP. Nella FP4 di oggi, quella in cui si va a verificare soprattutto il passo gara, praticamente tutti hanno optato per una dura all'anteriore ed una soft al posteriore.

Il più veloce è stato quello che tutti indicano come il grande favorito, ovvero Marc Marquez. Dopo aver scampato una penalità per aver ostacolato Alex Rins in FP3 grazie ad una bandiera gialla, il pilota della Honda ha girato in 1'37"837, ma soprattutto ha mantenuto il ritmo dell'1'38" basso praticamente fino alla fine del turno.

In classifica però è particolarmente vicina anche la Yamaha di Maverick Vinales, che ha chiuso con un ritardo di solo un millesimo, risultando il solo capace di scendere sotto all'1'38" oltre al leader. A completare poi una top 4 con quattro moto diverse ci sono la Suzuki di Joan Mir e la Ducati di Jack Miller, che inizialmente aveva provato anche la media al posteriore.

Quinto tempo per Rins, che nel secondo run ha provato anche la soft all'anteriore ed è con questa che ha ottenuto la sua prestazione. Segue poi un tandem italiano composto dalla Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e dalla Ducati di Andrea Dovizioso.

Solo decimo invece Fabio Quartararo, che ha pagato mezzo secondo con l'altra Yamaha Petronas, chiudendo alle spalle di due outsider come Pol Espargaro con la KTM e Takaaki Nakagami con la Honda LCR. Dopo essere riuscito a centrare la Q2 diretta stamattina, Valentino Rossi ha invece fatto di nuovo un passo indietro, chiudendo 17esimo a 0"8.

Il "Dottore" ha girato per buona parte del turno con una doppia gomma soft, ma poi nei minuti conclusivi si è allineato anche lui alla scelta degli altri. Attardate anche le due Ducati di Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia, che hanno chiuso rispettivamente in 13esima e 14esima piazza.

Continuando a parlare di Ducati, bisogna registrare anche la caduta senza conseguenze di Tito Rabat alla curva 13. Nel finale poi c'è stato anche un problema tecnico per la KTM del team Tech 3 affidata Miguel Oliveira, autore 15esimo tempo.

Stupisce poi vedere Aleix Espargaro solamente in 20esima posizione con l'Aprilia, alle spalle anche del compagno di squadra Bradley Smith, 16esimo. Notte fonda invece per Alex Marquez, 22esimo ed ultimo, ad 1"1 dalla RC213V gemella di quella del fratello Marc.

