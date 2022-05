MotoGP | Bastianini: "Ho cercato di indurre Pecco all'errore"

Non c'è due senza tre. Enea Bastianini oggi lo ha potuto toccare con mano. Arrivato a Le Mans come l'unico pilota della MotoGP ad aver vinto almeno due gare in questa stagione, il portacolori della Gresini Racing ha fatto festa anche sul podio del Gran Premio di Francia, piazzando un clamoroso tris e rilanciandosi prepotentemente nella corsa al titolo.

Il riminese all'inizio era alle spalle delle due Ducati del team ufficiale, ma dopo metà gara è parso abbastanza evidente che la sua GP21 ne avesse di più. Dopo aver scavalcato Jack Miller, che forse alla distanza ha pagato anche la scelta della gomma soft all'anteriore, ha raggiunto anche Pecco Bagnaia e lo ha indotto all'errore: prima è andato lungo alla curva 8, cedendogli la leadership, poi è scivolato nel tentativo di andare a riprenderlo. E questo è l'unico neo in una giornata che la Casa di Borgo Panigale ha concluso con una doppietta. Enea però può essere solo molto soddisfatto per la sua domenica.

"Sono troppo contento, perché era stato un weekend un po' complicato. Sapevo di essere veloce, ma le tre cadute e il guasto sulla moto avevano un po' compromesso il feeling. Ho cercato di rimanere tranquillo e ho visto che il mio passo era buono, quindi dovevo solo aspettare il momento giusto per provarci", ha detto Bastianini ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD subito dopo la corsa.

"Quando ho passato Jack, ho visto che anche Pecco cominciava ad essere impiccato. Mi sono avvicinato a lui e, se vogliamo dirlo, ho cercato di indurlo un po' all'errore. Poi lui è caduto, ma pensavo di averlo ancora dietro e che avesse solo perso tanto tempo con il suo errore. Però è stata sicuramente una vittoria molto inaspettata", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Proprio sull'errore del vice-campione del mondo è arrivata anche una risposta senza peli sulla lingua dopo la conferenza stampa: "Penso che la nostra sia una rivalità buona, ma magari sono il pilota che gli dà più fastidio, perché sono italiano e l'altro giorno ha detto che gli piacerebbe se rimanesse Miller nel team. Quindi vedermi lì credo che gli abbia messo molta pressione".

Il successo di oggi ha un peso specifico importante, perché certifica una volta per tutte la maturazione dell'ex campione del mondo della Moto2, che ha saputo raddrizzare un weekend che non era stato semplice e che probabilmente ha visto ripagata anche la sua scelta di aspettare ad omologare l'aerodinamica 2022, perché alla distanza in gara la sua GP21 è parsa più efficace delle GP22.

Tra l'altro, arriva in un momento in cui si avvicina la scelta della Ducati tra lui e Jorge Martin per il 2023, anche se ormai la certezza del pacchetto ufficiale per i prossimi due anni c'è già. Resta solo da scoprire di che colore sarà la sua moto.

"Per me significa tanto, perché abbiamo dimostrato che quando siamo a posto siamo veloce. Quando invece non siamo a posto, fatichiamo un pelo troppo. Quello che ci limita a volte è trovare la soluzione il prima possibile. Ma sarà una cosa su cui lavorerò piano piano, perché comunque aver già vinto tre gare mi rende molto soddisfatto".

Tra l'altro ha rivelato di aver spinto con la squadra per correre con la moto con cui questa mattina era caduto per la terza volta nel weekend, perché la sua convinzione era che il problema non fosse quella, quanto la gomma soft all'anteriore. E infatti la media in gara si è confermata una scelta vincente.

"Perché comunque era la moto con cui mi trovavo meglio. Sono contento di aver fatto quella scelta e se c'è qualcosa che ci ha limitato nel weekend, credo che sia stata la gomma soft anteriore, perché sono sempre caduto quando avevo quella. Però tutte le volte che ho montato la media vedevo che andava meglio. In questo modo però iniziamo a capire un po' di più quello che fa per me".

Quando poi gli è stato domandato se non andare nel team ufficiale sarebbe una delusione molto grande, ha detto: "Non ci sto pensando più di tanto, perché preferisco rimanere concentrato sul campionato, credo che dobbiamo fare bene. La Ducati è una moto con cui mi trovo molto bene e quello che è successo oggi è la dimostrazione che il un team satellite può vincere se ha il pacchetto giusto. Quindi non sarebbe una cosa che mi preoccupa troppo".