MotoGP | Espargaro: “Contento del podio, per me importante restare con Aprilia”

Aprilia è sempre più una grande conferma in questa MotoGP e nelle mani di Aleix Espargaro sta esprimendo al meglio tutto il suo potenziale. A Le Mans, pista non particolarmente congeniale alla moto né al pilota, è arrivato un nuovo podio, il terzo consecutivo. Dopo aver perso le concessioni a Jerez, la Casa di Noale si è dimostrata competitiva e in grado di lottare per la vetta ovunque.

Il Gran Premio di Francia ne è stata la prova, nonostante la gara fosse stata particolarmente complicata per Aleix Espargaro, è arrivato un ottimo risultato. Con il terzo posto odierno, lo spagnolo resta saldamente nelle prime posizioni della classifica generale, in seconda piazza a quattro punti dal leader Fabio Quartararo. Proprio il campione del mondo in carica ha provato a insidiare Aleix per l’ultimo gradino del podio, ma l’alfiere Aprilia è riuscito a resistere fino alla fine.

Con un gran caldo e una gestione complicata delle gomme soprattutto su una pista piena di stop&go che non è l’ideale per Espargaro, il pilota di Granollers è estremamente soddisfatto: “Era una pista difficile, non pensavo di recuperare punti in campionato a Fabio Quartararo questo weekend. Ma abbiamo lavorato molto bene, la squadra mi ha aiutato soprattutto venerdì e sabato. Abbiamo fatto delle modifiche all’ammortizzatore che mi hanno permesso di fermare meglio la moto”.

“Oggi in gara non ero in grado di avvicinarmi ai piloti davanti, mi si chiudeva lo sterzo tutto il tempo. Non era un problema di velocità, non potevo fare sorpassi. Durante la gara ho pensato a non cadere, poi tenere dietro Fabio tutti i giri è stato molto difficile. Sono veramente stanco, ma sono soddisfatto perché era una pista complicata e abbiamo portato a casa un bel risultato, sono molto contento”, afferma Aleix.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota Aprilia è ora a 98 punti, in seconda posizione a sole 4 lunghezze dal leader Fabio Quartararo. Il sogno mondiale è ormai una vera e propria realtà: “I numeri sono molto importanti sempre, parlano. Ci meritiamo quello che sta succedendo, non potete immaginare quanto sia difficile stare davanti in tutte le gare quest’anno, tre podi di fila, una vittoria...mi sa che abbiamo 100 punti, è molto, molto difficile. Sono estremamente contento per la costanza, ma anche per la velocità. Siamo sempre lì davanti, quando Ducati è a posto è difficile da battere, ma siamo sempre lì, senza fare errori. Teniamo i piedi per terra, ma ci godiamo il momento. Adesso arriva la seconda gara di casa per me, il Mugello, poi proprio quella di casa mia vera e propria. Arrivano delle novità per Aprilia al Mugello”.

Inizia ora il valzer dei contratti, il mercato piloti è in fermento e già nella giornata di ieri Aleix Espargaro aveva affermato di voler decidere il suo 2023 entro la gara di Barcellona, in programma all’inizio di giugno. Anche in casa Aprilia c’è la volontà di rinnovare, così come Aleix ha intenzione di restare: “Spero di sì, voi sapete tutti, e lo sanno anche loro, quanta stima ho per Aprilia, rimanere per me è importante. Anzi, penso che mi darebbe più serenità e tranquillità. Stamattina ero un po’ arrabbiato perché si diceva che piovesse, ma siccome non puoi controllare il tempo se piove metti le rain, ma invece di fare podio fai ottavo. Con il contratto è la stessa cosa: con Aprilia io mi sento come a casa mia, ma in realtà non lo è e non decido io”.