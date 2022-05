MotoGP | Bagnaia regala a Ducati la prima pole a Le Mans

Pecco Bagnaia e la Ducati si sono ritrovati e ora la sensazione è che sarà veramente difficile per tutti provare a batterli. Dopo il dominio di Jerez, il vice-campione del mondo ha regalato spettacolo anche nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, andando a firmare la sua seconda pole position stagionale ed il record del tracciato di Le Mans in 1'30"450. Una prestazione che rimarrà nella storia, perché si tratta della prima pole Ducati su questa pista.

Il piemontese però ha dimostrato di essere anche un grande giocatore di squadra, perché nel secondo run della Q2 ha offerto il gancio al suo compagno di squadra Jack Miller. Un traino che l'australiano ha sfruttato nel migliore dei modi, chiudendo a soli 69 millesimi dalla Desmosedici GP gemella e permettendo alla Casa di Borgo Panigale di piazzare una strepitosa doppietta.

Le moto italiane hanno dominato la scena, perché a completare la prima fila c'è l'Aprilia che ormai con Aleix Espargaro è una realtà che va a tutti gli effetti considerata in lizza per il titolo. Il pilota di Granollers era arrivato addirittura al T3 con 37 millesimi di margine, ma poi non ha potuto rispondere allo strepitoso T4 delle Rosse, finendo a 159 millesimi. Poco male su una pista che il pilota e la moto non hanno mai amato, anche perché è la terza prima fila consecutiva per entrambi.

Molti vedevano Fabio Quartararo come il grande favorito per la pole position, ma l'idolo locale si è dovuto accontentare alla fine della seconda fila, con un ritardo di 238 millesimi. Il leader del Mondiale e la sua Yamaha però sembrano essere quelli messi meglio di tutti sul passo gara, anche se per domani c'è un rischio concreto di pioggia.

Le moto italiane, ma in particolar modo le Ducati, sono state davvero in spolvero in queste qualifiche, perché "El Diablo" è l'unico intruso nelle prime due file. A completare la seconda infatti troviamo le altre due Desmosedici GP di Enea Bastianini e di Johann Zarco, che forse dopo il tempone che aveva fatto in FP3 avrebbe sperato in qualcosa in più nella gara di casa.

Terza fila per le due Suzuki, con Joan Mir che, nonostante sia passato dalla Q1, alla fine è riuscito a trovare la zampata per mettere la sua GSX-RR in settima posizione, davanti alla moto gemella di Alex Rins. A completare la terza fila poi c'è l'altra Ducati Pramac di Jorge Martin, pure lui promosso dalla Q1.

Pur avendo portato ben tre moto in Q2, la Honda non è riuscita ad andare oltre all'occupare l'intera quarta fila, con Marc Marquez decimo davanti alle altre due RC213V di Pol Espargaro e Takaaki Nakagami. Molta rabbia in particolare per il #44, che si è visto rovinare un giro da Zarco, che procedeva lentamente alla chicane.

Purtroppo le speranze di Marco Bezzecchi di partecipare nuovamente alla Q2 sono state deluse per appena 7 millesimi. Il pilota della Mooney VR46 era più veloce di Mir fino al T3, ma poi non è stato efficace quanto il pilota della Suzuki nel T4 e quindi si deve accontentare del 13° posto in griglia.

In quinta fila ci sarà spazio anche per la Ducati gemella di Luca Marini, che scatterà invece 15°, alle spalle anche dell'Aprilia di Maverick Vinales, che anche sul tracciato francese non è ancora riuscito a proporsi allo stesso livello del compagno di box.

Discreta anche la prestazione di Fabio Di Giannantonio, che aprirà la sesta fila con la sua Ducati del Gresini Racing. Il pilota romano si è infilato davanti alle due KTM ufficiali, che stanno vivendo un weekend a dir poco complicato e domani scatteranno rispettivamente 17° e 18° con Miguel Oliveira e Brad Binder.

Va anche peggio agli ultimi due piloti di casa nostra, che sembrano veramente non riuscire a trovare la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda la ricerca del feeling con le loro Yamaha. Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso si andranno infatti a schierare in settima fila, 19° e 20°, quindi ancora lontanissimi dalla M1 di riferimento, quella di Quartararo.

