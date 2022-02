MotoGP | Aprilia Racing: la RS-GP 22 è stata "miniaturizzata"?

L’Aprilia si presenta: Maverick Vinales con la nuova RS-GP 22 è stato il più veloce nella terza giornata di test a Sepang. Lo spagnolo, che ha potuto girare in Malesia nella sessione concessa ai collaudatori e ai rookie sfruttando le concessioni che la Dorna ha lasciato alla Casa di Noale, è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’59” proprio all’ultimo giro della giornata.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Photo by: MotoGP

La prestazione di Maverick ha attirato l’attenzione sulla nuova RS-GP: la moto è una profonda evoluzione di quella dello scorso anno, estremizzando dei concetti che erano già stati analizzati nel 2021. L’aspetto non facile da cogliere (bisognerebbe avere due moto vicine) è che la RS-GP 22 è stata “miniaturizzata”: anzi, per spiegare bene il concetto c’è chi in pit lane ha parlato della moto nuova che come ingombri potrebbe stare in quella vecchia.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: MotoGP

E, allora, non sfugge che l’ala anteriore sia leggermente più piccola, ma ha un diverso disegno che permette di generare lo stesso carico con una minore resistenza. La sezione frontale dell’Aprilia, quindi, è minore, ma la riduzione degli ingombri non è stata pensata cercando solo una migliore velocità di punta, ma soprattutto una maggiore agilità nei cambi di direzione.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Photo by: MotoGP Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Chi ha visto in azione Vinales ha potuto apprezzare il diverso comportamento nella RS-GP nei transitori, notando una carrozzeria più filante e snella. Nel posteriore non si nota lo scarico lungo che tanto è di moda adesso: i tecnici di Noale hanno cercato il miglior compromesso fra le prestazioni e il contenimento del peso.

Il codone è stato completamente ridisegnato e sembra decisamente più piccolo rispetto a Ducati e Honda che sono andate decisamente nella direzione opposta. La RS-GP sembra nata bene: ma aspettiamo a giudicarla nel momento in cui da sabato si comincerà a fare sul serio…

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images