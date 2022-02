MotoGP | Shakedown Sepang: doppietta Aprilia nel Day 3

Le Aprilia hanno fatto la voce grossa nella terza ed ultima giornata dello Shakedown della MotoGP a Sepang, riservato a rookie e collaudatori, che la Casa di Noale ha sfruttato grazie alle concessioni, portando in pista i suoi due piloti titolari. Le RS-GP hanno monopolizzato le prime due posizioni, con Maverick Vinales che è stato il solo capace di infrangere il muro dell'1'59" in questi primi tre giorni prove con un crono di 1'58"942 realizzato proprio all'ultimo dei suoi 45 giri.

Lo spagnolo ha preceduto di appena 144 millesimi il compagno di box Aleix Espargaro, che ha atteso quest'ultima giornata per prendere le misure alla moto 2022 in vista dei test veri e propri del fine settimana. 49 i passaggi completati dal pilota di Granollers, con un best di 1'59"086. Tra le altre cose, oggi in pista c'erano solamente i due titolari, che si sono alternati tra moto 2021 e 2022 per delle prove comparative, mentre il collaudatore Lorenzo Savadori è rimasto a riposo.

Continuano a fare progressi gli esordienti ed in particolare Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Alla fine a spuntarla è stato il portacolori della KTM Tech3, che ha sfoderato un interessante 1'59"468 che lo ha proiettato in terza posizione. Non male però anche la progressione del ducatista del Mooney VR46 Racing Team, che ha limato altri tre decimi rispetto a ieri, scendendo a 1'59"711, tempo che è valso la quarta posizione.

Quinto tempo per il collaudatore Ducati Michele Pirro, che è l'ultimo ad essere sceso sotto ai due minuti con il suo 1'59"805. 58 i giri completati dal pilota pugliese, che in questi giorni ha fatto ancora delle prove comparative tra la GP21 e la GP22, riconoscibili per una veste aerodinamica decisamente diversa tra loro, per fare in modo che i titolari siano già nelle condizioni migliori quando scenderanno in pista nel weekend.

Il primo di quelli che sono rimasti al di sopra del muro dei due minuti è Remy Gardner, che quindi sembra avere ancora qualcosina da limare rispetto al compagno di squadra Fernandez. Con il suo 2'00"046 ha pagato infatti poco meno di sei decimi nei confronti della KTM Tech3 gemella, ma non bisogna dimenticare che il figlio d'arte australiano sta ancora completando la convalescenza da un'operazione al polso resasi necessaria dopo un infortunio rimediato in allenamento.

Piccolo passetto in avanti anche per Darryn Binder, riuscito rispetto a ieri ad infrangere almeno il 2'01" in 2'00"928. Il portacolori della Yamaha RNF è probabilmente quello che ha fatto lo step in avanti meno deciso tra i rookie, ma non dobbiamo dimenticarci che per lui il salto di categoria è doppio, visto che arriva direttamente dalla Moto3. Non si è visto in pista invece Fabio Di Giannantonio: il pilota del Gresini Racing sta facendo progressi con il problema di gastroenterite accusato nei giorni scorsi, ma non era ancora abbastanza in forma da tornare in sella alla sua Ducati.

Tra Gardner e Binder si sono infilati poi i due collaudatori Honda e Suzuki: Stefan Bradl ha chiuso con il settimo tempo in 2'00"449, pagando quindi circa mezzo secondo nei confronti della Ducati di Pirro e completando 44 giri in sella alla RC213V 2022. Qualche millesimo più indietro c'è Sylvain Guintoli, ma il francese ha girato decisamente meno, appena 27 passaggi. Oggi però in pista per la Suzuki c'era anche il giapponese Takuya Tsuda, che chiude il gruppo in 2'02"661, ma con i suoi 53 giri è stato tra i più attivi di giornata.

A chiudere il gruppo ci sono poi il collaudatore KTM Mika Kallio, accreditato di un best di 2'01"074 e quelli della Yamaha, che ancora una volta non ha indicato i nomi dei suoi piloti. Quel che è certo è che ha girato anche Cal Crutchlow, anche se il pilota britannico ha dovuto ridurre il suo lavoro a causa di un problema di stomaco, alternandosi con il giapponese Kohta Nozane.

MotoGP 2022 - Shakedown Sepang: i tempi del terzo giorno

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Maverick Vinales Aprilia 1’58”942 45 2 Aleix Espargaro Aprilia 1’59”086 49 3 Raul Fernandez KTM 1’59”468 49 4 Marco Bezzecchi Ducati 1’59”711 48 5 Michele Pirro Ducati 1’59”805 58 6 Remy Gardner KTM 2’00”046 34 7 Stefan Bradl Honda 2’00”449 44 8 Sylvain Guintoli Suzuki 2’00”491 27 9 Darryn Binder Yamaha 2’00”928 43 10 Mika Kallio KTM 2’01”074 44 11 Yamaha Test 1 Yamaha 2’01”819 15 12 Yamaha Test 2 Yamaha 2’01”257 9 13 Takuya Tsuda Suzuki 2’02”661 53