MotoGP | Aprilia con la pancia laterale per aumentare il carico

L’Aprilia è la moto del momento. In MotoGP continua a sfornare idee in materia aerodinamica che possono fare discutere, ma che certamente testimoniano come il campo sia aperto per chi punta sull’innovazione.

Al Mugello aveva suscitato molto interesse il debutto sulla RS-GP del collaudatore Lorenzo Savadori l’alettoncino posteriore montato su un codone già ridisegnato con la forma di un profilo alare.

Aprilia Racing: ecco l'ala posteriore sulla RS-GP Photo by: Dorna

La soluzione, dopo una breve apparizione nelle prove libere, non è stata usata nel weekend di gara, ma ha fatto nuovamente la sua apparizione nei test di Barcellona che hanno fatto seguito lunedì al GP della Catalunya: il concetto sembra interessante, ma ha bisogno di essere ulteriormente sviluppato prima di essere portato al debutto in gara.

Dettaglio della pancia apparsa sull'Aprilia RS-GP nei test di Barcellona Photo by: Dorna

Molto più promettente, fin dai primi giri spagnoli al mattino, è stata la nuova carena che è stata affidata a Maverick Vinales: la RS-GP ha colpito subito per le forme insolitamente giunoniche nella parte bassa.

La pancia della RS-GP vista frontalmente Photo by: Dorna

Anziché mostrare una chiglia tradizionale, la moto di Noale ha attirato l’attenzione perché è comparsa una sorta di pancia laterale che sporge dal corpo della RS-GP: si tratta di una soluzione che in curva permette di aumentare il carico anche alle basse velocità, senza penalizzare troppo la velocità massima sui rettilinei per la maggiore sezione frontale. L'idea è di trovare più aderenza in massima piega.

Il concetto Aprilia apre un nuovo vaso di Pandora: se le fiancate della RS-GP avranno un seguito, e sembra che Maverick abbia sentito subito la differenza, allora la ricerca aerodinamica potrà sperimentare nuove forme e nuove tendenze che personalizzeranno sempre più il carattere delle singole MotoGP…