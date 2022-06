MotoGP | Bastianini: “Spero di avere la nuova carena dopo la pausa estiva”

Enea Bastianini è stato sicuramente il pilota Ducati più sorprendente di questa prima metà di stagione della MotoGP e le voci di mercato lo danno in “lotta” con Jorge Martin per il posto nel team ufficiale con Pecco Bagnaia a partire dal prossimo anno. Tuttavia, il pilota del team Gresini si sta concentrando sulla stagione in corso e, dopo la gara deludente di Barcellona, è tornato di nuovo in sella alla sua Ducati per la giornata di test al Montmelo.

Bastianini ha concluso la sessione mattutina con il nono tempo, ma ciò che maggiormente ha catturato l’attenzione del romagnolo è la nuova carena, portata da Ducati e affidata anche a lui. Bestia, che tra i piloti di Borgo Panigale è il migliore nella classifica generale, ha avuto modo di testare la novità che per l’occasione è stata portata in pista.

Al termine della giornata spiega come si è trovato con la nuova carena: “Non abbiamo provato niente di speciale, ma abbiamo fatto dei buoni progressi, in particolare sul passo. Ho provato un nuovo setup della forcella e mi è piaciuta. A metà curva abbiamo più velocità e questo è importante, perché ieri in gara era molto difficile per me essere veloce. Ho provato anche una nuova carena, mi sono sentito bene ed è buona in ingresso di curva, è più facile entrare nelle curve veloci”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Spero di usarla dopo la pausa estiva, ma non lo so. È buona nei cambi di direzione, ma va bene anche in termini di velocità. La carena del 2022 avevo deciso di non usarla perché non sapevo come sarebbe stata questa nuova e non mi volevo giocare l’omologazione perché comunque con la mia mi ero visto abbastanza competitivo. Questa, quando arriverà la userò”, afferma il pilota Gresini.

Bastianini torna poi a parlare del Gran Premio di Catalogna, che lo ha visto accumulare il secondo zero consecutivo. Se per la caduta della scorsa settimana al Mugello fa mea culpa, continua a sostenere di non aver sentito feeling e di aver immaginato di non concludere la gara: “Sicuramente manca l’esperienza. Diciamo che, come ho già detto ieri, purtroppo già dalla partenza qualcosa mi diceva che non sarei arrivato alla fine. Non mi ritrovato, non avevo feeling. È stato un peccato. Invece al Mugello me la sono un po’ cercata, volevo recuperare il più possibile e alla fine la moto non ci è stata”.

A Barcellona il mercato piloti è stato rovente, con l’annuncio del rinnovo di Quartararo si sono iniziate a muovere alcune pedine e le voci di movimenti si fanno sempre più insistenti. Ora, tra le altre cose, resta da capire come sarà delineato il plotone Ducati per il 2023. Bastianini, che resterà nell’orbita di Borgo Panigale, afferma di non conoscere ancora la destinazione per il prossimo anno: “In realtà ancora non abbiamo parlato, ma penso che lo faremo durante la pausa estiva. Per ora non so dove andrò, dobbiamo ancora parlare perché ancora era un po’ troppo presto”.