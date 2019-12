Morbidelli coach di Hamilton per il test di Valencia sulla MotoGP

Lo scambio in cui Valentino Rossi guiderà la F1 e Lewis Hamilton la MotoGP è fissato per lunedì prossimo, quando i due campionissimi si scambieranno i propri mezzi al Ricardo Tormo di Valencia.

Hamilton, che ha già avuto modo di guidare una Yamaha in versione Superbike in passato, non vuole arrivato impreparato all'evento organizzato dalla Monstrer, sponsor personale di entrambi.

Come già anticipato da Motorsport.com, il britannico era già Valencia nella giornata di sabato per assaggiare la Yamaha M1 di MotoGP, con al suo fianco un coach d'eccezione, il pilota della classe regina Franco Morbidelli.

Morbidelli y Hamilton se conocieron durante el pasado GP de Qatar Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Morbidelli avrà il compito di preparare il campione del mondo di F1 per l'evento di lunedì, spiegandogli traiettorie, punti di frenata e tutto quello che c'è da sapere, stando a quanto ha appreso Motorsport.com.

Come già detto, Monster ha prenotato la pista di Valencia da giovedì a lunedì e il circuito sarà a porte chiuse. Dunque, sarà difficile avere delle immagini di quanto accaduto in pista, a meno che non siano proprio i diretti protagonisti a diffonderle con i social network.

Sebbene inizialmente ci si aspettasse anche la presenza di Fabio Quartararo, che domenic scorsa era a cena ad Abu Dhabi con Lewis Hamilton ed altri amici, il suo arrivo a Valencia non è previsto.

Galleria: piloti di MotoGP e di F1 che si sono scambiati i mezzi