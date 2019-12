Alex Marquez avrà un compito davvero arduo nella prossima stagione. Il rider spagnolo, infatti, dovrà sostituire Jorge Lorenzo in Honda accanto al pluri-titolato fratello Marc. In tanti sono pronti a fare dei confronti tra i due, ma il giovane talento di Cervera ha già dimostrato di saper reggere bene la pressione e dall'alto dei suoi 2 titoli iridati conquistati sin qui non è certo un sprovveduto.

Durante un'intervista a Marca, Alex, ha provato a spiegare le sensazioni provate in questo suo primo approccio alla MotoGP: "Del titolo vinto in Moto2 nessuno se ne ricorda, mi chiedono tutti della nuova categoria dove corro. Certe volte lo ripeto a me stesso. Sembra passata un'eternità eppure solo un mese fa ero a Sepang a festeggiare il Mondiale. Mi sono ripetuto ogni anno che primo o poi avrei vinto il titolo, ma c'era sempre qualcosa che mancava".

Lo spagnolo ha poi svelato il segreto del suo recente successo: "David Garcia è stata la chiave. Ha dimostrato grande maturità. Il ricordo più bello che ho è la gara di Valencia quando ho vinto il mio primo Mondiale. Quello che ho passato quel giorno però non lo auguro a nessuno".

Alex Marquez ha anche svelato che il suo idolo da piccolo era Dani Pedrosa, ma quando gli si chiede oggi chi è il suo punto di riferimento risponde: "Ora è Marc ed ho la fortuna di poter lavorare con lui, è il mio punto di riferimento come pilota, come tutto. Il mio sogno è diventare campione del mondo di MotoGP. So che sarà difficile, ma i sogni si realizzano passo dopo passo".

Sull'ingaggio da parte della Honda di Alex Marquez si è fatta però anche tanta polemica. In molti hanno ritenuto questa scelta della HRC veicolata o comunque spinta in maniera decisiva dal fratello Marc.

A tutto ciò però, il piccolo di casa Marquez, ha così risposto: "Penso che con il talento non si vada da nessuna parte, ci vuole sempre il lavoro. Certo, se non avessi avuto un qualche talento non credo che sarei campione del mondo. Nella mia carriera ho visto molti piloti che avevano più talento di me, ma non hanno saputo lavorare o comunque dare la priorità a determinate cose e io me li sono messi dietro con il lavoro".