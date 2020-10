Mir: "Quello che ha perso di più a Le Mans è Quartararo"

Joan Mir ha concluso la gara di domenica scorsa, in Francia, all'11esimo posto, il suo peggior risultato nelle ultime sei gare, ma il pilota della Suzuki ritiene che ad averci rimesso di più in Francia sia stato il leader iridato Fabio Quartararo, nonostante abbia concluso nono davanti a lui.

Il tutto però dopo aver conquistato la pole ed aver mostrato probabilmente il passo gara migliore nel corso del weekend, prima che la pioggia arrivasse a bagnare la gara.

"Credo che il pilota da battere questo fine settimana sia Quartararo, è lui che è in testa al campionato. Probabilmente è quello che ha perso di più a Le Mans. Aveva un gran ritmo, ma poi sul bagnato non è riuscito a ripetersi ed ha guadagnato pochi punti sui suoi rivali" ha detto il maiorchino.

Riguardo alla gara di domenica c'è una curiosità: chiunque salirà sul gradino più alto del podio a Motorland Aragon, lo farà per la prima volta. Della griglia attuale della MotoGP, infatti, solamente l'infortunato Marc Marquez si è imposto su questo tracciato.

"Dobbiamo approfittarne. Cercherò di essere me stesso. La verità è che mi piacerebbe molto cogliere la mia prima vittoria ad Aragon. Sarebbe molto speciale. Ma fino a domani non potrò sapere quale sarà il mio potenziale, anche se l'idea di essere il primo a vincere qui tra tutti i piloti in pista domenica sicuramente mi entusiasma".

Il calo di prestazioni di Mir, che aveva concluso tra i primi cinque in tutte le gare in cui era giunto al traguardo quest'anno, compresi quattro podi, è coinciso con le basse temperature di Le Mans. Condizioni che si potrebbero ripetere nelle prossime quattro gare.

"Penso che sia stato più il circuito che il freddo. Quello che non ha senso è che eravamo veloci in tutti i settori tranne che nel primo. Non è stato a causa delle basse temperature, ma per il pacchetto che avevamo a Le Mans. Penso che qui possiamo essere competitivi, anche se in questa stagione, con queste gomme, è difficile fare delle previsioni sul proprio valore fino a quando non si scende in pista venerdì".

Mir è l'unico tra i piloti in corsa per il titolo a non aver ancora vinto una gara in questa stagione, ma al momento preferisce rimanere concentrato sul Mondiale piuttosto che sulla ricerca del primo trionfo.

"Sono consapevole del fatto che dobbiamo finire le gare e prendere più punti possibile ogni domenica, ma per ora non ci sto pensando. Ora penso soprattutto a ritrovare il feeling più che alla mia prima vittoria. A Le Mans non avevamo il pacchetto giusto. Un passaggio a vuoto può capitare, ma bisogna andare avanti ed attaccare senza esagerare a prendere dei rischi".