Mir: “Il sorpasso a Vale? In gara non pensi a chi hai davanti”

Il Gran Premio di San Marino ha incoronato Franco Morbidelli, che ha centrato il primo successo in carriera davanti ad uno stoico Francesco Bagnaia. Ma il podio è più che vario, perché sul terzo gradino sale Joan Mir ed al traguardo nelle prime tre posizioni troviamo tre moto diverse. Il pilota della Suzuki è autore di una gara magistrale terminata con una terza posizione conquistata proprio all’ultimo giro.

Lo spagnolo beffa Valentino Rossi nel finale dopo una grande battaglia che ha visto protagonista anche il compagno di squadra Rins. Il tentativo di Mir di sopravanzare Bagnaia è vano, ma il risultato finale è comunque di rilievo e con la terza posizione conferma le ottime prestazioni della Suzuki, che già era salita sul podio in Austria proprio con il maiorchino.

“Abbiamo dato tutto quello che avevamo – afferma Mir ai microfoni di Sky Sport – Sapevamo che all’inizio era un po’ più difficile essere competitivo. Sono quasi caduto un paio di volte, ma ho tenuto duro, sapevo dov’era il limite. Poi ho visto che mi sentivo bene e ho cominciato a fare 32 alti e mi sentivo a mio agio, riuscivo a prendere gli altri che lottavano per il podio e ho colto questa occasione”.

Mir descrive poi la costruzione del sorpasso a Rins ed a Rossi, che gli hanno consegnato la terza posizione. Il giovane spagnolo ha avuto la meglio sul nove volte campione del mondo, un risultato emozionante. Ma Mir non ci pensa: “Ho visto negli ultimi giri che ero abbastanza forte nel settore in cui ho passato Valentino, in staccata mi trovavo bene e ho potuto passare Rins al giro precedente. Poi ho capito che sarei stato in grado di passare Valentino al giro dopo, in quella curva. Pensare di passare Rossi? Io non vedevo nessuno, vedevo solo un oggetto davanti a me. Chiaramente sapevo di avere davanti Valentino, però in quel momento non pensi. Mi dispiace per lui, ma noi ce l’abbiamo fatta. È andata bene e ne sono contento”.

Il podio è arrivato nonostante qualche difficoltà nelle fasi iniziali di gara, che però Mir ha saputo gestire: “La moto era abbastanza nervosa nella parte veloce per tutta la gara, è stato difficile essere veloci in quel settore. Sembrava che gli altri andassero più forti perché evidentemente erano più stabili. Dopo le gomme non hanno calato tanto, forse mi è mancato un giro per poter passare Bagnaia, che soffriva abbastanza alla fine, ma anche il terzo posto va bene”.

Attualmente, il pilota Suzuki occupa la quarta posizione nella classifica generale e ha un distacco di soli 16 punti dalla vetta. Il sogno iridato non è matematicamente impossibile, ma Mir non vuole pensare in grande: “Manca tanto per pensare al mondiale. È importante essere così competitivi in tutte le gare che ci mancano, non dobbiamo cadere, non dobbiamo commettere errori, perché vediamo che gli altri stanno sbagliando tanto. Dobbiamo approfittare di questa situazione per vedere alla fine dove arriviamo”.