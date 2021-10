Jerez potrebbe non avere la MotoGP nel 2024

La politica di rotazione dei quattro circuiti spagnoli che il promoter della MotoGP voleva introdurre nel 2022 sarà rimandata di un altro anno: il calendario provvisorio che è stato annunciato la scorsa settimana comprendeva infatti tutti e quattro i round tradizionali del Mondiale.

Martedì, il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, era a Siviglia con Juan Marin, vicepresidente della Giunta e ministro del turismo, della rigenerazione, della giustizia e dell'amministrazione, per firmare il contratto del Gran Premio di Spagna dell'1 maggio 2022, con un accordo che prevede che Jerez ospiterà l'evento anche nel 2023. Tuttavia, lo stesso Marin ha avvertito che la gara del 2024 non è assicurata.

"C'è un'enorme concorrenza da parte di altri circuiti, è vero che abbiamo dovuto adattarci a questa circostanza e ci siamo garantiti le gare del 2022 e del 2023. Se c'è la possibilità, ci sarà anche quella del 2024. In caso contrario, salteremo al 2025", ha detto Marin nelle dichiarazioni riportate da Diario de Jerez.

Con queste dichiarazioni, il politico andaluso ha reso chiaro che la politica di rotazione dei circuiti spagnoli annunciata da Dorna e rinviata a causa della pandemia potrebbe avviarsi nel 2023.

Ezpeleta, da parte sua, ha aggiunto che "ci sono buone prospettive, c'è una domanda enorme per avere Gran Premi in altri paese, ma per il momento le aspettative che abbiamo impostato con la Giunta di Andalusia per andare avanti sono state soddisfatte".

Il Circuito di Jerez ospita il Motomondiale dal 1987, sempre sotto il nome di Gran Premio di Spagna, tranne che nel 1988 quando ospitò il Gran Premio del Portogallo. Jerez ha ospitato due gare nell'anno della pandemia, il 2020, con il Gran Premio d'Andalusia. Il 2023 sarà quindi il 37esimo anno di presenza ininterrotta del Mondiale sul tracciato andaluso.

I circuiti di Valencia, Aragon e Barcellona affronteranno lo stesso rischio di entrare nella rotazione dei circuiti spagnoli quando negozieranno i rispettivi rinnovi con Dorna.

MotoGP 2022: il calendario provvisorio

Data Gran Premio Circuito 6 marzo Qatar Losail 20 marzo Indonesia* Mandalika 3 aprile

Argentina Termas 10 aprile

Américas COTA 24 aprile Portogallo Portimao 1 maggio Spagna Jerez 15 maggio Francia Le Mans 29 maggio Italia Mugello 5 giugno

Catalogna Barcelona 19 giugno

Germania Sachsenring 26 giugno

Olanda Assen 10 luglio

Finlandia* KymiRing 7 agosto Gran Bretagna Silverstone 21 agosto Austria Red Bull Ring 4 settembre San Marino Misano 18 settembre Aragón Motorland 25 settembre Giappone Motegi 2 ottobre Thailandia Chang 16 ottobre Australia Phillip Island 23 ottobre Malesia Sepang 6 novembre Comunitat Valenciana Cheste * vincolato all'omologazione