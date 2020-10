Espargaro: "Con Honda posso replicare i risultati della KTM"

Come rivelato per la prima volta da Motorsport.com all'inizio di quest'anno, Pol Espargaro si unirà a Marc Marquez nella squadra ufficiale Honda nella prossima stagione, con Alex Marquez che invece verrà trasferito al Team LCR ma con un accordo biennale con la HRC.

Anche se la Honda ha vinto sei degli ultimi sette titoli con Marc Marquez, sta vivendo un 2020 da incubo, nel quale non ha ancora conquistato neanche un podio ed il giapponese Takaaki Nakagami è per ora il suo miglior portacolori, al settimo posto nel Mondiale.

L'assenza di Marquez per l'infortunio all'omero rimediato nel Gran Premio di Spagna ha messo in discussione l'attuale filosofia della Honda, anche se il team manager della HRC, Alberto Puig, non ritiene necessario un ripensamento.

Nel frattempo, la KTM ha già conquistato due vittorie nel 2020, mentre Espargaro è salito per due volte sul podio, terzo sia al GP di Stiria che a quello d'Emilia Romagna.

Per questo gli è stato chiesto più volte se rimpiange la sua decisione di unirsi alla Honda nel 2021, ma lui ha sempre ribadito di essere convinto di poter ripetere anche in sella alla RC213V quello che sta facendo con la KTM.

"Quando si prende una decisione, normalmente la si prende per migliorare e la si prende conoscendo tutti i fatti" ha detto Espargaro.

"Quindi, metti i fatti sul tavolo nel momento in cui devi prendere la decisione, poi prendi quella che reputi essere la migliore".

"Quindi penso di poter essere più veloce con una Honda. Ma anche se non lo pensassi, direi che quando prendi una decisione, non la prendi mai pensando di andare in una situazione peggiore".

"Ripensare al momento in cui ho preso la decisione e pensare di aver fatto una cattiva scelta, è solo una perdita di tempo, perché ogni volta che decidi qualcosa, lo fai in base al meglio che hai sul tavolo".

"Se prendi la tua decisione sapendo che troverai una situazione peggiore, ma magari andrai a prendere un sacco di soldi, allora sei stupido".

"Al momento, sono davvero convinto di poter con la Honda gli stessi risultati che sto facendo con la KTM".

"Altrimenti, mi prenderò il mio tempo, ma lotterò per riuscirci come ho fatto negli ultimi quattro anni con la KTM".

"Quattro anni fa sono partito ultimo in Qatar ed ora siamo sul podio. Quindi sono pronto a lottare anche con la Honda per riuscirci".

Espargaro al momento occupa il 12esimo posto nel Mondiale, con 57 punti, ma la caduta nel Gran Premio di Catalogna lo ha fatto allontanare dalle posizioni di vertice.