Bagnaia: "Veloce come Martin, ma ogni volta succede qualcosa"

Se si guarda al potenziale di Pecco Bagnaia in questa stagione, verrebbe davvero da pensare che qualcuno gli abbia fatto una macumba per impedirgli di arrivare alla sua prima vittoria in MotoGP. Anche oggi, nel Gran Premio di Stiria, il pilota della Ducati era partito fortissimo e si era portato subito al comando, poi c'è stata la bandiera rossa per l'incidente di Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori ed una domenica potenzialmente trionfale si è trasformata in un incubo.

Alla ripartenza, infatti, il piemontese si è subito reso conto che la sua Desmosedici GP non offriva più lo stesso grip al posteriore, nonostante avesse montato un'altra gomma soft. A quel punto la gara si è fatta in salita e solo la gomma anteriore dura, scelta per la ripartenza, gli ha permesso di portarsi a casa almeno qualche punticino.

"Alla prima partenza funzionava tutto perfettamente. Forse c'era solo la gomma anteriore che si muoveva un po' troppo e infatti l'abbiamo cambiata per la ripartenza. Dopo la bandiera rossa abbiamo messo la dura davanti, che è stata solo un vantaggio, mentre invece la gomma dietro, pur essendo della stessa specifica, mi ha datto dei problemi", ha detto uno sconsolato Bagnaia.

"Non voglio dare la colpa alla gomma, altrimenti sembra sempre che cerco scuse, ma nella seconda parte di gara è stato abbastanza chiaro che qualcosa non stesse funzionando. Alla fine è andata così, ho cercato di limitare i danni e fortunatamente avevo la gomma dura davanti, che mi permetteva di staccare più forte davanti, e sono riuscito a non finire fuori dai punti, ma con le condizioni di grip che avevo oggi era facile arrivare oltre il 15esimo posto", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato chieste se pensa che saranno fatte ulteriori verifiche sulla sua gomma posteriore, ha detto: "So solo che nella prima parte di gara avevo la possibilità di lottare per vincere e invece nella seconda no. L'unica cosa che è cambiata radicalmente è stato il grip, quindi penso che qualcosa che non andava ci fosse".

Ancora una volta gli è sfuggita un'occasione per conquistare la prima vittoria nella classe regina, cosa che invece è riuscito a Jorge Martin, che è al suo anno da rookie in MotoGP ed in sella alla Ducati.

"Ovviamente non mi rende felice. Sono contento per Jorge e per Pramac, perché sono stati il mio team per i primi due anni in MotoGP e stanno facendo un grande lavoro. Jorge è stato molto veloce per tutto il weekend e noi eravamo veloci come lui, ma ogni volta succede qualcosa che non mi aiuta a concretizzare. Così sembra sempre che io cerchi delle scuse, ma alla fine non devo dare spiegazioni a nessuno: questa è la realtà dei fatti".

"Io penso sicuramente al campionato prima di tutto. Questa prima vittoria continua a mancare e non so se arriverà, perché non puoi mai saperlo. Noi stiamo sempre facendo un ottimo lavoro e questo weekend eravamo velocissimi, come lo eravamo al Mugello o in Qatar. Evidentemente c'è qualcosa che ci sfugge sempre, anche se in questo caso forse la possiamo chiamare sfortuna, perché non ne possiamo niente di fronte a questa situazione".

Tra le altre cose, Fabio Quartararo è riuscito ad allungare anche su una pista sulla carta ostica per la sua Yamaha, quindi in ottica Mondiale si fa sempre più dura: "47 punti erano già tanti da recuperare, ora ne abbiamo 58 quindi è ancora più difficile. Bisognerà fare il massimo e provare a recuperare, anche se sarà difficile anche arrivandogli sempre davanti. In ogni caso, bisogna provarci".

