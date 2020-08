Aleix: "Che trazione la KTM: mi sentivo su una Moto2!"

Espargaro è scattato dalla quarta posizione con la sua Aprilia RS-GP e nel primo giro, dopo un bel duello con la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo, è riuscito a stare anche in seconda posizione.

Tuttavia, il pilota spagnolo è stato poi rapidamente risuperato dal leader del Mondiale e della due KTM ufficiali di Binder e del fratello minore Pol, perdendo poi posizioni fino a transitare decimo sotto alla bandiera a scacchi.

Dopo due ritiri nelle prime uscite di Jerez, a Brno ha finalmente completato la sua prima gara stagionale in sella alla RS-GP completamente rivista.

Quando Motorsport.com gli ha domandato se terminare la gara gli sia servito per capire su cosa deve migliorare la moto, Aleix ha puntato il dito sulla trazione e sulla velocità di percorrenza delle curve.

"Dobbiamo migliorare un po' la trazione per avere più accelerazione" ha detto. "Ma il punto chiave è riuscire ad aumentare la velocità in curva".

"Non so perché soffriamo su questo aspetto. In inverno ero stato subito forte sulla RS-GP 2020, ma a Jerez e qui non riesco a mantenere la velocità quando lascio il freno anteriore e questo è un problema".

"A parte questo, le KTM in gara erano completamente ad un altro livello in termini di accelerazione. Non ho mai visto niente del genere, nemmeno in Austria qualche anno fa, quando le Ducati volavano".

"La trazione che avevano Oliveira, Binder e Pol quando mi hanno superato, mi ha dato la sensazione che io fossi su una Moto2".

Tuttavia, Espargaro vede anche negli aspetti positivi nella sua domenica di Brno: "Nel complesso, sono soddisfatto di aver portato a termine la gara dopo il disastro dei primi due round. Posso essere felice".

"Siamo a Brno, su una pista che è stata una delle peggiori per noi negli ultimi tre anni, e abbiamo chiuso a circa nove secondi dal podio. Non è troppo distante".

"Comunque, dopo il quarto tempo in qualifica, non sono riuscito a seguire i migliori in gara. La moto non girava come avrei sperato, quindi perdevo in diversi punti del circuito".

"Ma ovviamente, fare un giro al 1000% del limite e la gara sono due cose diverse" ha concluso.

