MotoE: Torres firma la E-Pole a Le Mans davanti a Ferrari

E' di Jordi Torres l'ultima E-Pole della stagione 2020 della MotoE, sul tracciato di Le Mans. Il pilota spagnolo del Team Pons ha fatto veramente una differenza enorme nell'unico giro a disposizione in sella alla sua Energica del Pons Racing, risultando l'unico capace di scendere sotto al muro dell'1'44".

Con il suo 1'43"823, Torres ha staccato di ben 329 millesimi il leader del campionato Matteo Ferrari, che quindi scatterà per la prima gara di oggi pomeriggio da una posizione di vantaggio nei confronti del rivale Dominique Aegerter, che invece si è dovuto accontentare del quinto tempo, staccato di oltre sei decimi.

Tra le altre cose, lo svizzero della Dynavolt Intact GP è stato abbastanza sfortunato, perché gli sarebbero bastati appena 23 millesimi per agguantare la prima fila, che invece sarà completata dal padrone di casa Mike Di Meglio per i colori della Marc VDS.

Tra i due poi si è infilato anche Josh Hook del Pramac Racing, ma in seconda fila c'è spazio anche per Niccolò Canepa, autore di un buon sesto tempo, mentre stupisce vedere solo nono il brasiliano Eric Granado, alle spalle anche di Alejandro Medina e Xavier Simeon.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Tommaso Marcon prenderà il via dall'11esima casella dello schieramento, mentre bisogna scendere fino al 14esimo posto per trovare Alessandro Zaccone.

E' andata anche peggio a Mattia Casadei, perché il pilota della SIC58 Squadra Corse è caduto alla curva 12 quando aveva fatto segnare dei parziali che gli avrebbero permesso di attaccare la prima fila.

Ma il più sfortunato di tutti è stato Alex De Angelis, che ha concluso l'ultima qualifica della sua carriera con un highside arrivato addirittura nel giro di lancio alla curva 8. Tra le altre cose, la mano destra del sammarinese, che giovedì aveva annunciato il suo ritiro dopo questo weekend, è rimasta sotto la moto ed Alex pareva piuttosto dolorante.