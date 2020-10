Ultimo weekend per De Angelis: Alex annuncia il ritiro

Alex De Angelis ha deciso di appendere il casco al chiodo. Quello di Le Mans nella MotoE, in sella alla Energica del Pramac Racing, sarà l'ultimo impegno agonistico della sua carriera e il pilota sammarinese ha deciso di annunciarlo proprio alla vigilia del doppio round francese, con poche righe dal contenuto significativo.

"Dire addio alle piste del MotoGP, al paddock, ai miei colleghi e a tutto ciò che è stato la mia casa per vent'anni non è assolutamente facile. La parentesi più importante della mia vita si conclude con l'ultimo round della MotoE 2020 a Le Mans" ha scritto De Angelis nel comunicato diffuso stamani.

"Vent'anni da professionista nel Campionato del Mondo: vittorie, podi, gioie e dolori ma, soprattutto, metà della mia vita passata a viaggiare per il mondo a tutta velocità".

"Ora sono un adulto, sono un team manager, un istruttore federale, lavoro in TV, insegno a guidare una moto in pista in sicurezza e a divertirmi. Molti impegni che però non mi fanno dimenticare che sono prima di tutto (e per sempre) un pilota".

"Rimpianti? No, per niente. Ho avuto una carriera che ritengo incredibile, ho conosciuto persone incredibili e ho visto paesi bellissimi, tanti mondi diversi che mi hanno arricchito negli anni".

"Quando ho iniziato avevo 15 anni, con un taglio di capelli strano da paggio e una grande voglia di 'aprire il gas'. Ora sono un uomo con qualche ruga, ma la voglia di 'aprire il gas' è rimasta la stessa, anche se in altri campi e con uno spirito diverso".

"Un doveroso Grazie va a tutti coloro che hanno creduto in me, prima di tutto alla mia famiglia, a tutte le persone straordinarie che hanno lavorato con me, ai miei amici e ai miei fan per avermi sempre sostenuto. Addio...".

De Angelis nella sua lunga carriera è stato uno dei migliori piloti della classe 125cc, nella è stato "Rookie of the Year" nel 2000 e vice campione del mondo nel 2002.

Nella 250cc, dove ha corso per Aprilia Racing lottando con i migliori piloti del mondo nella categoria dal 2003 al 2006, ottenendo podi e vittorie. Ma anche della MotoGP, dove ha conquistato un secondo posto ad Indianapolis con la Honda del Team Gresini.

Della Moto2, dove ha collezionato vittorie e podi. Della Superbike, dove ha raggiunto il secondo gradino del podio in Germania a bordo della Aprilia RSV4. Fino alla MotoE, con la quale concluderà dopo 21 anni la sua carriera dopo le gare di Le Mans.

De Angelis sarà ancora protagonista dei paddock grazie alla sua nuova attività di Team Manager del team Roc & Dea impegnato nel CIV (classe Supersport 300), dove vuole scoprire e formare nuovi talenti.