MotoE | Jerez: Granado apre la stagione con una doppietta

Il ritorno in Europa del motomondiale ha portato con sé l’inizio della stagione della Coppa del Mondo MotoE, che ha inaugurato il suo 2022 a Jerez de la Frontera. Sul tracciato andaluso si riparte da Eric Granado, che ha firmato una doppietta imponendosi in entrambe le gare disputate. Con i due successi vola subito in vetta alla classifica davanti a Dominique Aegerter, che insegue staccato di 17 punti.

In Gara 1 tutto sembra proiettarsi verso un duello per la vittoria fra Mattia Casadei e Miquel Pons, al comando seguiti dal gruppo in lotta per il podio. Un incidente tra i due però mette fine alla gara dell’italiano e lo spagnolo viene penalizzato per guida irresponsabile, avendo colpito il pilota LCR. Ad ogni modo entrambi vengono tagliati fuori dalla bagarre per il trionfo e ad avere la meglio è proprio Eric Granado, pronto all’attacco fin da subito alle loro spalle.

Il brasiliano inizia la sua stagione conquistando così il secondo successo in carriera per il team di Lucio Cecchinello e si mette alle spalle un Dominique Aegerter in rimonta: partito dalla quinta casella, si ritrova nel gruppone salvo poi farsi largo e arrivare fino alla seconda posizione, staccato di quasi sette decimi dal vincitore. Sul podio con i due sale anche Matteo Ferrari. Quarto al traguardo, il pilota del team Felo Gresini riesce ad approfittare della penalità per Miquel Pons (terzo alla bandiera a scacchi), retrocesso fino all’ottavo posto. Il campione 2019 è così terzo davanti a Hector Garzo e Jordi Torres, quarto e quinto rispettivamente. Così gli altri italiani: Niccolò Canepa è 11° davanti a Kevin Zannoni, 12°, e Kevin Manfredi, 13°.

In Gara 2 è ancora una volta Granado a imporsi su tutti, conquistando il secondo successo del weekend e facendo bottino pieno con 50 punti raccolti. LCR festeggia una splendida doppietta grazie al secondo posto di Miquel Pons, secondo dopo la penalità comminata in Gara 1 per l’incidente con Casadei. Alle spalle del duo LCR si piazza proprio Mattia, che si riscatta da un sabato complicato, in cui si è ritrovato a terra incolpevole, e mostra il suo potenziale andando a ottenere il terzo gradino del podio.

Dominique Aegerter si deve accontentare della quarta posizione e resta ai piedi del podio dopo aver perso il terzo posto all’ultima curva in un duello con Casadei. Lo svizzero passa sotto la bandiera a scacchi con soli 94 millesimi di distacco. Hikari Okubo è quinto davanti a Matteo Ferrari, che in Gara 2 non va oltre la sesta posizione. Così gli altri italiani: Niccolò Canepa è nono, mentre Kevin Manfredi chiude la top 10. Kevin Zannoni è 13°.