MotoE | Video: la Ducati V21L in azione a Vallelunga con De Angelis

Dal primo test in pista, svolto presso il Misano World Circuit a dicembre 2021, lo sviluppo della prima Ducati elettrica procede incessantemente attraverso attività di analisi dei dati raccolti, sviluppi tecnici e numerose prove eseguite internamente e presso importanti circuiti motociclistici.

Roberto Canè, eMobility Director Ducati, ha detto: “Dal momento in cui abbiamo portato il prototipo della Ducati MotoE in pista per la prima volta, il lavoro di sviluppo sul progetto non si è mai fermato nemmeno per un istante. Il duro lavoro di tutto il team sta ripagando gli sforzi compiuti attraverso progressi continui che ci riempiono di grande soddisfazione. Nel giro di soli quattro mesi il nostro prototipo ha già affrontato le curve di alcuni tra i più importanti circuiti italiani, fornendo risposte positive. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma la direzione è sicuramente quella giusta”.

Nel video dinamico, girato sul tracciato di Vallelunga, la Ducati MotoE è guidata dall’ex pilota del Motomondiale Alex De Angelis, che ha preso parte all’edizione 2019 della FIM Enel MotoE World Cup e che conosce molto bene questo mondo. Il sammarinese De Angelis si aggiunge ufficialmente al team di sviluppo, che tra i collaudatori può contare anche sull’esperienza di Michele Pirro, il primo a salire in sella al prototipo.

Ducati MotoE V21L Photo by: Ducati Corse

Il percorso che porterà la Casa motociclistica di Borgo Panigale al ruolo di fornitore unico delle moto per la FIM Enel MotoE World Cup (classe elettrica del Campionato del Mondo MotoGP) a partire dalla stagione 2023, procede con grande entusiasmo sia in pista che a Borgo Panigale, grazie al lavoro di squadra che sta coinvolgendo numerose aree aziendali.

Il prototipo “V21L” nasce dalla stretta collaborazione e dal confronto costante tra Ducati Corse e l’R&D di prodotto per realizzare una moto che sia al tempo stesso altamente performante e con un target di leggerezza da riferimento per una moto elettrica.

Il progetto MotoE è senza dubbio un passo importante nella storia dell’Azienda poiché rappresenta l’inizio dell’era elettrica di Ducati. Nel corso dei prossimi mesi la Casa di Borgo Panigale condividerà ulteriori informazioni sulle evoluzioni tecniche della moto e sui successivi step che riguardano questo affascinante e ambizioso progetto.

