MotoE | Le Mans: la prima di Casadei, Aegerter leader del mondiale

La seconda tappa della Coppa del Mondo MotoE è andata in scena questo fine settimana a Le Mans, e a farla da padrone è ancora una volta Dominique Aegerter, che vola al comando della classifica generale. Lo svizzero però in Gara 1 si è dovuto piegare allo strapotere di un Mattia Casadei in grandissima forma che ha conquistato il suo primo successo nella categoria interamente elettrica.

Partito dalla prima fila, Casadei è riuscito ad aprirsi un varco fino a prendersi la testa della gara, inseguito da un Kevin Zannoni in rimonta dalla decima casella e molto aggressivo. I due stavano regalando una doppietta italiana nel finale, quando il pilota del team Sic58 è scivolato perdendo l’occasione di salire sul podio. Ne ha approfittato Dominique Aegerter, che è andato a prendersi la seconda posizione davanti a Hikari Okubo, terzo.

Attimi di paura hanno caratterizzato la prima manche a Le Mans: Jordi Torres è incappato in un highside e, cadendo, è rimasto in traiettoria. Lo spagnolo è stato colpito da una moto che sopraggiungeva, ma fortunatamente le conseguenze non sono state troppo gravi. Torres ha rimediato la frattura del perone sinistro e il suo weekend si è concluso in anticipo, non potendo prendere parte alla seconda manche.

Proprio Gara 2 ha visto il ristabilirsi delle gerarchie: durante tutta la gara è stato Casadei a dettare il ritmo, provando la gara in fuga mentre i suoi avversari battagliavano alle sue spalle. Ma l’italiano del team Pons non aveva fatto i conti con Aegerter, che una volta sbarazzatosi del traffico è riuscito a recuperare terreno fino ad arrivare a ridosso delle sue ruote. Con un sorpasso perfetto, lo svizzero è andato a prendersi la testa della gara, lasciandosi alle spalle Casadei, che al traguardo si è accontentato della seconda posizione a cinque decimi dal vincitore, Aegerter appunto.

Ma la battaglia del podio non ha riguardato solo la posizione più ambita, perché alle spalle di Aegerter e Casadei si è consumata una lotta tutta italiana per il terzo gradino del podio. Niccolò Canepa e Kevin Zannoni hanno combattuto fino alla bandiera a scacchi, dove il pilota WithU GRT RNF ha avuto la meglio per soli 8 millesimi, relegando l’alfiere SIC58 ai piedi del podio.

Con la seconda posizione di Gara 1 e la vittoria di Gara 2, Dominique Aegerter si prende la testa della classifica. Eric Granado, che arrivava a Le Mans da leader, è incappato in un weekend complicato in cui ha raccolto una settima e una quinta posizione nelle due gare. Il brasiliano perde il comando e resta in seconda piazza, a 8 lunghezze dallo svizzero.