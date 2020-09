Moto3, Barcellona, Libere 3: Arbolino e Fenati al top

Gli italiani hanno fatto la voce grossa nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna di Moto3, con Tony Arbolino e Romano Fenati che hanno monopolizzato le prime due posizioni nella giornata in cui i primi tre del Mondiale invece non sono riusciti neanche a centrare la Q2.

Il pilota della Rivacold Snipers ha fatto segnare il miglior tempo assoluto del weekend in 1'48"635 con la sua Honda, precedendo di 143 millesimi l'Husqvarna dell'ascolano, ormai presenza fissa nelle posizioni di vertice dopo la bella vittoria di Misano.

Peccato per Niccolò Antonelli, che in teoria aveva chiuso una bella tripletta tricolore, ma si è visto cancellare il suo ultimo giro, retrocedendo così al 17esimo posto e ritrovandosi così costretto a passare dalla Q1 con la sua Honda della SIC58 Squadra Corse.

Come detto, la sorpresa però è l'esclusione dei principali protagonisti del Mondiale, con il leader Albert Arenas che si è ritrovato solo 16esimo, il diretto inseguitore Ai Ogura in 20esima posizione, con nella sua scia anche lo scozzese John McPhee.

Tornando a scorrere le posizioni di vertice, in terza posizione c'è Jaume Masia con la Honda del Leopard Racing, seguito da quelle griffate Estrella Galicia e Gresini Racing affidate a Sergio Garcia e Gabriel Rodrigo.

Rispetto a ieri è stato molto importante il passo avanti di Dennis Foggia, sesto ed aiutato dalla scia del compagno Masia. Passo avanti anche per il tandem dello Sky Racing Team VR46, con il lavoro di squadra che ha fruttato il settimo tempo ad Andrea Migno e l'11esimo a Celestino Vietti.

Non è stata una mattinata semplice invece per Raul Fernandez: lo spagnolo è uno dei pochi che non sono riusciti a migliorare il tempo di ieri, incappando in una scivolata alla curva 5. Nonostante tutto, il pilota della KTM Ajo è ottavo e qualificato per la Q2. Tra lui e Vietti si sono infilati poi Kaito Toba e Darryn Binder.

Il quadro dei 14 che hanno accesso alla Q2 vede Ayumu Sasaki, nonostante quest'ultimo sia incappato in una scivolata alla curva 9, stesso punto in cui è caduto anche Josito Garcia, sostituto di Tatsuki Suzuki alla SIC58 Squadra Corse. Gli ultimi due poi sono Jeremy Alcoba e Filip Salac.

Tra gli esclusi, oltre ad Antonelli ci sono anche Riccardo Rossi e Davide Pizzoli, con il secondo che è pure caduto in uscita alla curva 2, dove era finito ruote all'aria anche Alonso Lopez ad inizio turno.