Moto3, Barcellona, Libere 2: Masia tra tante cadute

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna di classe Moto3 è stata caratterizzata da una pista in condizioni peggiori rispetto a stamani, come testimoniato dai tempi più alti e dalle numerose cadute a cui abbiamo assistito.

Tra i piloti finiti a terra, per esempio, c'è l'autore del miglior tempo, lo spagnolo Jaume Masia. Il portacolori del Leopard Racing è uno dei pochi che sono riusciti a migliorarsi nella FP2 con il suo 1'49"134, crono che però è arrivato dopo una scivolata alla curva 7.

Alle sue spalle ci sono poi Darryn Binder e Carlos Tatay, che sono gli altri due che al momento si sarebbero guadagnati uno slot nella Q2 grazie alla prestazione ottenuta nel turno pomeridiano. Nelle posizioni di vertice invece tutti gli altri sono ancora dentro con le prestazioni della mattinata.

Discorso che vale anche per Gabriel Rodrigo, quarto con la sua Honda del Gresini Racing nonostante una scivolata alla curva 1, stesso posto in cui è finito ruote all'aria anche Stefano Nepa. Dietro di lui c'è Raul Fernandez, sempre primo però nella cumulativa grazie al tempo di stamani e bravissimo ad evitare un highside ad alta velocità alla curva 3.

Cosa che invece non è riuscita a Tony Arbolino, che lo segue in sesta piazza, nonostante sia stato lanciato in maniera piuttosto violenta dalla sua Honda alla curva 10, finendo per essere costretto anche a fare un passaggio dal Centro Medico, che comunque non gli ha impedito di tornare in sella.

Il pilota della Rivacold Snipers apre un terzetto italiano del quale fanno parte anche Nepa ed Andrea Migno, ma di questi due al momento sarebbe in Q2 solamente il portacolori dello Sky Racing Team VR46. Discorso che vale anche per John McPhee, decimo nonostante una scivolata alla curva 10, ma non per Jeremy Alcoba che lo precede.

La curva 10 è stata critica anche per Davide Pizzoli, che con l'11esimo tempo ha chiuso probabilmente la miglior sessione della sua stagione, che però non gli basta per essere in Q2. Così come a Sergio Garcia ed il contendente Ai Ogura che lo seguono.

Invece il leader Albert Arenas ed il vincitore di Misano Romano Fenati sono 14esimo e 16esimo, ma per ora qualificati con il tempo della FP1. Out invece Dennis Foggia e Celestino Vietti che seguono l'ascolano, con il pilota dello Sky Racing Team VR46 che ha perso tanti minuti a causa di una scivolata alla curva 3.

20esimo tempo poi per Riccardo Rossi e solamente 25esimo per Niccolò Antonelli, anche se il pilota della SIC58 Squadra Corse rimane abbastanza in alto nella cumulativa da essere al momento tra quelli che andrebbero in Q2.