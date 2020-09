Moto3, Barcellona: strepitosa pole di Arbolino

Quella di oggi sarà una giornata che resterà impressa a lungo nella mente di Tony Arbolino. Subito dopo aver annunciato il suo passaggio in Moto2 con la Intact GP nel 2021, il portacolori della Rivacold Snipers è andato a prendersi la sua sesta pole position in Moto3 (la prima del 2020) nelle qualifiche del GP di Catalogna, facendo segnare anche il nuovo primato del tracciato di Barcellona.

Il pilota di Garbagnate ha addirittura infranto il muro dell'1'48", arrivando a stampare un clamoroso 1'47"762, abbassando di ben sette decimi il record precedente del tracciato catalano e staccando di ben 618 millesimi il diretto inseguitore Raul Fernandez.

Lo spagnolo della KTM Ajo era in pole fino agli ultimi istanti, ma non è riuscito a replicare all'ultimo attacco di Tony, finendo ruote all'aria in maniera piuttosto rovinosa alla curva 14, quella velocissima che immette sul rettilineo di partenza. La cosa curiosa poi è che a completare la prima fila c'è la Honda del Gresini Racing affidata ad un Gabriel Rodrigo che ha fatto lo stesso tempo al millesimo di Fernandez.

Dopo essere dovuto passare dalla Q1, il leader iridato Albert Arenas invece è riuscito a mettere una bella pezza alla sua qualifica, issandosi fino al quarto posto con la sua KTM del Team Aspar, precedendo Jaume Masia ed un ritrovato Niccolò Antonelli, che finalmente ha riportato la sua Honda della SIC58 Squadra Corse nelle prime posizioni, dopo essere a sua volta passato dal primo segmento della qualifica.

La terza fila si apre invece con il ceco Filip Salac, seguito da Kaito Toba e da Darryn Binder, mentre bisogna scendere fino alla quarta per trovare Andrea Migno, 11esimo con la KTM dello Sky Racing Team VR46, davanti ad un John McPhee che sta vivendo un altro weekend in ombra dopo che già non era riuscito a brillare nella seconda gara di Misano.

Molta Italia in quinta fila, con Dennis Foggia 13esimo e fresco di rinnovo con il Leopard Racing, e Romano Fenati 15esimo. Forse questa volta il pilota del Max Racing Team ha lavorato un po' troppo da solo ed avrebbe dovuto cercare una scia per la sua Husqvarna. Male poi anche Celestino Vietti, solamente 17esimo.

La notizia più clamorosa della Q1 è l'eliminazione di Ai Ogura: il giapponese, secondo nel Mondiale a soli 3 punti da Arenas, scatterà addirittura dalla 24esima casella dello schieramento con la sua Honda.

Purtroppo la schiera degli esclusi si apre con Josito Garcia e Riccardo Rossi, ma va detto che il pilota italiano difficilmente avrebbe potuto fare la Q2 anche se avesse passato il taglio, perché è scivolato in maniera piuttosto rovinosa alla curva 13.

Anche Carlos Tatay è rimasto fuori per pochi millesimi, ma è stato grande protagonista della Q1: prima si è reso protagonista di un salvataggio miracoloso in uscita alla curva 10, poi però ha perso l'anteriore alla curva 5. Stesso punto in cui è caduto, ma in accelerazione, Barry Baltus, rimasto senza tempi e quindi in coda al gruppo.

L'elenco degli eliminati poi contempla altri due italiani, con Stefano Nepa che andrà a schierare la sua KTM del Team Aspar in 21esima piazza e Davide Pizzoli che invece chiuderà l'ottava fila con la sua KTM della BOE Skull Rider, in 24esima piazza.

