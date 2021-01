Tetsuta Nagashima si prende un anno sabbatico nel 2021

Il 28enne è stato uno dei grandi assenti dalle entry list della stagione 2021. Il giapponese, infatti, è stato uno dei sette piloti capaci di conquistare una vittoria in Moto2 nel 2020 ed ha chiuso il Mondiale all'ottavo posto, con 91 punti. Il suo miglior risultato in quattro stagioni nel Mondiale.

Nagashima è entrato nel team di Aki Ajo nel 2020 ed è entrato a far parte della KTM GP Academy, con la speranza di un futuro salto in MotoGP, dopo che era stato lasciato un posto vacante da Iker Lecuona, salito nella classe regina con Tech 3.

Tetsuta ha fatto un debutto perfetto con la squadra finlandese, conquistando la vittoria nella gara inaugurale in Qatar, l'8 marzo, diventando il primo leader del campionato. A quel punto però è scoppiata la pandemia del COVID-19 ed il campionato si è fermato fino a metà luglio.

Alla ripartenza, il #45 ha ripreso da dove aveva lasciato, chiudendo secondo nel Gran Premio di Spagna, a Jerez, e consolidando il suo vantaggio in classifica.

Tuttavia, una settimana dopo, è iniziato il suo calvario. Durante la FP3 ha subito una caduta che lo ha condizionato per il resto del weekend. Nagashima si è qualificato solo 19esimo, ma ha comunque limitato i danni, risalendo fino all'11esimo posto in gara.

Da quel momento in poi, il pilota di Kanagawa è stato l'ombra di quello che avevamo visto sotto alle luci di Losail a marzo. Solo al Gran Premio di Stiria è tornato davanti, chiudendo quarto. Il suo unico piazzamento nella top 10 per il resto dell'anno, oltre al nono posto di Aragon.

Il Team Ajo ha annunciato a settembre di aver messo sotto contratto per il 2021 Remy Gardner, che prenderà il posto di Jorge Martin, prossimo al debutto in MotoGP con la Ducati del Pramac Racing. Tuttavia, il nome del suo compagno di squadra è stato svelato solo recentemente. Il bel finale di stagione di Raul Fernandez in Moto3 gli ha fatto guadagnare la promozione in Moto2 e questo ha chiuso la porta del team a Nagashima.

Con i team della Moto2 già definiti per il 2021, il pilota nipponico è rimasto senza una sella. Così Nagashima si ritroverà a non correre nella prossima stagione, dopo essere stato leader del Mondiale fino ad agosto.

"Ho deciso di non correre nel 2021", ha confermato Nagashima sui suoi canali social. "Corro da quando avevo 3 anni, il mio sogno era quello di correre nel Mondiale. Ho ottenuto vittorie, pole e podi, vi ringrazio del vostro sostegno. Farò del mio meglio per tornare ancora più forte, più veloce e migliore. Grazie miller per tutto il supporto di questa stagione. Auguro a tutti voi un felice anno nuovo".