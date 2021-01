Marcon in Moto2 con MV Agusta nelle gare europee

La griglia di partenza della Moto2 si arricchisce di un nuovo pilota, che disputerà la stagione in sella alla MV Agusta: sarà Tommaso Marcon a correre con la squadra italiana, che nel 2021 schiera così tre F2, insieme a quelle di Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri. Marcon però non sarà presente in tutti i gran premi, disputerà infatti solamente le gare europee della stagione che inizierà a marzo in Qatar.

Classe 1999, Marcon ha mosso i primi passi nel Campionato Italiano Moto3 con i team Gresini e Sic58, passando poi all’Europeo Moto2 nel 2018. In questa categoria si è aggiudicato il premio come miglior esordiente dell’anno grazie al sesto posto nella classifica generale, dopo il podio a Jerez. Confermato anche l’anno seguente, si è migliorato chiudendo in quarta posizione con tre podi all’attivo. Il 2019 è stato l’anno della svolta: è arrivato l’esordio nel mondiale per una sostituzione al Gran Premio di Valencia, diventando poi pilota titolare Tech 3 nella categoria MotoE nel 2020.

Tommaso Marcon afferma: “Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia MV Agusta Forward Racing. Quest'anno avrò l'occasione di confrontarmi anche se solo per alcune gare con i migliori del mondo ed è per me uno stimolo incredibile per fare ancora di più e meglio. Sogno da sempre di fare il pilota e voglio che questa opportunità sia l'inizio di una grande avventura. Non vedo l'ora di provare la moto in pista dopo questo lungo inverno. Parlando con i ragazzi del team ho capito che faranno il massimo per mettermi nelle migliori condizioni possibili. So che avrò molto da imparare e mi sento pronto sia fisicamente sia mentalmente per apprendere, migliorare ed essere veloce. Un grazie per l'opportunità a tutti i ragazzi e a Giovanni”.

Giovanni Cuzari dichiara: “Sono molto contento di poter avere in Famiglia il giovane Tommaso e son certo che MV Agusta Forward racing Team sarà il giusto ambiente per Lui. Tommaso viene da un Team che rispetto molto (Tech3) e sono certo sapremo fare insieme un ottimo lavoro. Il nostro intento è quello di preparare il giovane pilota per la prossima stagione nella veste di tutte le gare del 2022. Benvenuto Tommy”.