Moto2 | I calcoli di Gardner per diventare campione a Portimao

La caduta di raul Fernandez nella gara di Moto2 a Misano ha messo in discussione le opzioni di vincere il titolo quest’anno. Il leader Remy Gardner è riuscito ad essere solo settimo, ma anche così il suo vantaggio è aumentato, arrivando a 18 punti di vantaggio sullo spagnolo.

Quando mancano solo due gare al termine della stagione, solo la coppia Red Bull KTM Ajo può avere la possibilità di vincere il mondiale. Il terzo classificato, Marco Bezzecchi, ha perso matematicamente ogni opzione a Misano.

Stando così le cose, Gardner avrà il suo primo match ball questo fine settimana nella penultima gara dell’anno, che verrà disputata al Circuito dell’Algarve, a Portimao, dove già si era corso a inizio stagione. Lì, Raul Fernandez aveva conquistato il suo primo successo in Moto2, con il suo compagno di squadra terzo. Nel caso si dovesse ripetere questo risultato, il titolo non andrà a favore dell’australiano.

Gardner infatti ha bisogno di conquistare 33 punti nelle due gare che restano per diventare campione, indipendentemente da ciò che farà il suo compagno di team. Ma se a Portimao conquista 8 punti in più dello spagnolo, chiuderà i giochi. Da lì, dovrà vedere quale sarà il risultato di Raul Fernandez. In ogni caso, se il rookie gi finisce davanti, la lotta per il titolo è rimandata a Valencia, la settimana successiva.

Le combinazioni che permettono a Remy Gardner di vincere il monciale Moto2 a Portimao

Gardner è campione se... E Raúl Fernández... Vince È 3º o peggio Termina 2º È 4º o peggio Termina 3º È 8º o peggio Termina 4º È 11º o peggio Termina 5º È 13º o peggio Termina 6º È 14º o peggio Termina 7º È 15º o peggio Termina 8º Non fa punti