MXGP | Gajser allunga le mani sul Mondiale a Maggiora

Tim Gajser è sempre più un uomo solo al comando nella MXGP. Ai lungodegenti Romain Febvre e Jeffrey Herlings, con quest'ultimo che ha annunciato che rientrerà solo nella prossima stagione, quando avrà recuperato completamente dall'infortunio, si è aggiunto anche Jorge Prado, che sembrava ormai l'ultimo ostacolo tra il pilota della Honda e la sua quinta corona di campione del mondo, la quarta nella classe regina.

Il pilota della GasGas si è lussato una spalla in un allenamento svolto dopo il GP di Lettonia, quindi è stato costretto a rinunciare al Gran Premio d'Italia a Maggiora. Tra gli assenti poi non si può non citare Thomas Kjer Olsen, che è stato vittima di un brutto incidente nella manche di qualifica a Kegums, dopo il quale era stato messo in coma farmacologico.

Fortunatamente il pilota danese si è risvegliato ed è in grado di muovere tutti gli arti, ma il suo percorso di recupero non dovrà bruciare le tappe, quindi bisognerà attendere per rivederlo in sella alla sua KTM.

In tutto questo però c'è anche chi non sbaglia mai un colpo ed è proprio il caso di Gasjer, perché alla fine in un'annata in cui i big hanno tutti avuto problemi fisici, riuscire a stare alla larga dagli infortuni non è un qualcosa di banale. Per di più se lo si riesce a fare vincendo a ripetizione.

Lo sloveno ha svolto al meglio il suo compito anche a Maggiora, approfittando dell'assenza di Prado con un pesante 50-0, che gli ha permesso di estendere ad 81 punti il suo margine sul diretto inseguitore nel Mondiale, che ora è il campione del mondo in carica della MX2, il francese Maxime Renaux.

Molto tosta la prima gara, con la pioggia che cadeva copiosa ed ha reso davvero insidiose le condizioni della pista. Al via è stato Calvin Vlaanderen a prendere il comando delle operazioni, seguito da Renaux e da Gajser. La leadership dell'olandese però è durata solo fino a 18 minuti dal termine, quando ha ceduto il passo all'altra Yamaha.

Come al solito però Gajser stava solo attendendo il momento giusto per fare la sua mossa: un paio di minuti più tardi ha a sua volta infilato Vlaanderen, poi è andato a caccia di Renaux, trovando il varco ad otto minuti dalla bandiera a scacchi. Il francese invece si è dovuto arrendere al ritorno prepotente di Jeremy Seewer, che nel finale gli ha soffiato il secondo posto dopo essere liberato anche di Vlaanderen.

Tutto più semplice per lui nella seconda frazione, nella quale dopo neanche dieci minuti aveva già preso la leadership per non lasciarla fino al traguardo, dove alle sue spalle si sono presentati ancora Seewer e Renaux, che quindi hanno completato il podio di giornata nello stesso ordine. Non è stata invece una buona domenica per gli italiani, con Alberto Forato ritirato in gara 1 e caduto anche nella seconda, mentre Alessandro Lupino almeno ha fatto qualche punticino.

MX2: Geerts sfrutta "l'assist" di Guadagnini

Nella MX2, la domenica di Maggiora ha sorriso a Jago Geerts, ma con lo zampino purtroppo di Mattia Guadagnini. Il pilota italiano era partito benissimo nella prima manche, prendendo la leadership. Probabilmente però si è fatto prendere la mano, perché dopo appena tre curve è caduto, portando con sé l'incolpevole Tom Vialle e diversi altri piloti.

Geerts invece è riuscito ad evitare l'ingorgo e in questo modo si è trovato con la vittoria di manche servita su un piatto d'argento, davanti a due nomi improbabili come quelli di Stephen Rubini e di Isak Gifting. Vialle poi ha cercato la rimonta con tutte le sue forze, ma si è dovuto accontentare del quinto posto. E' andata anche peggio a Guadagnini, che è caduto ancora ed è stato costretto al ritiro.

Nella seconda manche è arrivata la riscossa del francese della KTM, che si è messo davanti fin dall'inizio a fare il ritmo. Geerts è rimasto nella sua scia per tutta la gara, ma senza mai essere abbastanza vicino per sferrare un attacco. Il secondo posto comunque gli è bastato per prendersi il gradino più alto del podio ed un margine di 6 punti nella classifica del Mondiale.

Gara 2 comunque è la perfetta fotografia di quanto questi due stiano facendo la differenza, visto l'oltre mezzo minuto rifilato a Simon Lagerfeld, terzo alla bandiera a scacchi. A fine giornata però la festa è stata per Rubini, che con il sesto posto della seconda frazione ha celebrato il suo primo podio nella categoria. Solo decimo invece Guadagnini, incappato nell'ennesima caduta. Con anche Andrea Adamo che non è andato oltre il 10° posto di gara 1, purtroppo non ci sono piloti italiani nella top 10 finale del GP di casa.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 35:54.476; 2. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:05.940; 3. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:14.816; 4. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:17.013; 5. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:32.750; 6. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:42.759; 7. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:47.237; 8. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:49.316; 9. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:50.318; 10. Ben Watson (GBR, Kawasaki), +0:52.029;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, Honda), 34:52.491; 2. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:20.264; 3. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:30.434; 4. Ben Watson (GBR, Kawasaki), +0:32.382; 5. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:34.972; 6. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:37.428; 7. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0:40.473; 8. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:47.135; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:49.210; 10. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:52.099;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 50 points; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 44 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 40 p.; 4. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 32 p.; 5. Ruben Fernandez (ESP, HON), 31 p.; 6. Ben Watson (GBR, KAW), 29 p.; 7. Pauls Jonass (LAT, HUS), 29 p.; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 26 p.; 9. Mitchell Evans (AUS, HON), 23 p.; 10. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 22 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 336 points; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 255 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 231 p.; 4. Jorge Prado (ESP, GAS), 220 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 199 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 194 p.; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 173 p.; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 166 p.; 9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 149 p.; 10. Alberto Forato (ITA, GAS), 132 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 336 points; 2. Yamaha, 293 p.; 3. GASGAS, 242 p.; 4. Husqvarna, 230 p.; 5. Beta, 166 p.; 6. Kawasaki, 155 p.; 7. KTM, 151 p.; 8. Suzuki, 10 p.; 9. Fantic, 3 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 34:21.361; 2. Stephen Rubini (FRA, Honda), +0:09.035; 3. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:21.906; 4. Liam Everts (BEL, KTM), +0:25.604; 5. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:28.005; 6. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:41.030; 7. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:42.637; 8. Tom Guyon (FRA, KTM), +0:46.328; 9. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:48.170; 10. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:49.999;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 35:31.289; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:01.505; 3. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:35.047; 4. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:55.557; 5. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:56.827; 6. Stephen Rubini (FRA, Honda), +1:03.356; 7. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +1:07.566; 8. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +1:11.449; 9. Kay Karssemakers (NED, KTM), +1:12.800; 10. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +1:12.902;

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 47 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 41 p.; 3. Stephen Rubini (FRA, HON), 37 p.; 4. Simon Längenfelder (GER, GAS), 35 p.; 5. Kay de Wolf (NED, HUS), 30 p.; 6. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 30 p.; 7. Isak Gifting (SWE, KTM), 29 p.; 8. Liam Everts (BEL, KTM), 26 p.; 9. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 23 p.; 10. Kay Karssemakers (NED, KTM), 22 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 291 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 285 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 216 p.; 4. Kay de Wolf (NED, HUS), 211 p.; 5. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 211 p.; 6. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 199 p.; 7. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 172 p.; 8. Andrea Adamo (ITA, GAS), 169 p.; 9. Isak Gifting (SWE, KTM), 165 p.; 10. Stephen Rubini (FRA, HON), 158 p.;

MX2 – Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 313 points; 2. KTM, 305 p.; 3. GASGAS, 265 p.; 4. Kawasaki, 245 p.; 5. Husqvarna, 225 p.; 6. Honda, 193 p.;