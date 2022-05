MXGP | Primo centro per Vlaanderen in Sardegna

Calvin Vlaanderen farà fatica a dimenticarsi il weekend di Riola Sardo. Il pilota della Yamaha ha infatti conquistato la sua prima vittoria in MXGP in occasione del Gran Premio di Sardegna, ma è il modo in cui lo ha fatto, comandando in ogni singola sessione, che ha impressionato.

Dopo essere stato il più veloce nelle qualifiche, l'olandese è partito male nella prima manche, ritrovandosi solamente settimo nelle primissime fasi della corsa. Ieri però ne aveva talmente tanto che questo non gli ha impedito di cominciare a scalare il gruppo, arrivando a superare i battistrada Jorge Prado e Tim Gajser quando mancavano appena 3 passaggi alla bandiera a scacchi e prendersi il successo.

Tutto più semplice invece nella seconda frazione, perché gli è bastata appena metà gara per prendere le redini della corsa e poi si è presentato sul traguardo con un margine di oltre 16" sull'altra Yamaha del connazionale Glenn Coldenhoff, che ha completato il podio di giornata alle spalle di Jorge Prado, terzo in entrambe le manche con la sua GasGas.

Come avrete notato, per ora abbiamo fatto solo un piccolo accenno al leader iridato Gajser, ma anche al pilota della Honda alla fine è concessa una giornata no. Dopo un secondo posto prezioso nella gara inaugurale, lo sloveno è caduto in gara 2, chiudendo solo in 12° posizione.

Il suo GP di Sardegna quindi si è concluso solo al settimo posto, anche se il diretto inseguitore nel Mondiale, il campione in carica della MX2 Maxime Renaux, ha recuperato appena due punti nei suoi confronti: il francese della Yamaha ha colto un sesto ed un quarto posto, ma il suo gap rimane di 79 lunghezze.

Positivo invece il debutto nella classe regina di Mattia Guadagnini, che è stato il migliore dei ragazzi di casa nostra, firmando un ottimo secondo posto in Gara 2. Stessa posizione che ha occupato a fine giornata nella classifica assoluta del GP con la sua GasGas.

MX2: vince Vialle ma è tutto invariato

Nella classe MX2 regna l'equilibrio tra Jago Geerts e Tom Vialle. Anche se a salire sul gradino più alto del podio è stato il francese della KTM, i due hanno lasciato la Sardegna esattamente come ci erano arrivati, ovvero separati tra loro da appena 6 lunghezze.

I due contendenti al titolo si sono infatti spartiti le vittorie di manche e il belga della Yamaha si è dovuto accontentare della piazza d'onore sul podio, visto che è quella che ha occupato nella seconda manche, anche se alla fine è riuscito a tenersi stretto la tabella rossa.

A completare il podio c'è invece il francese Thibault Benistant, ottimo terzo in entrambe le frazioni con la sua Yamaha, ma merita un applauso pure Andrea Adamo, che con la sua GasGas si è portato a casa un settimo ed un sesto posto. Risultati che gli hanno permesso di piazzarsi nella top 5 finale del GP.

Classifiche MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), 35:24.028; 2. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:06.989; 3. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:11.426; 4. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:16.782; 5. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:23.969; 6. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:28.515; 7. Brent Van doninck (BEL, Yamaha), +0:30.825; 8. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:34.304; 9. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:40.083; 10. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:42.328;

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), 35:06.004; 2. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +0:16.425; 3. Jorge Prado (ESP, GASGAS), +0:23.517; 4. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:25.665; 5. Brian Bogers (NED, Husqvarna), +0:26.262; 6. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:29.680; 7. Ruben Fernandez (ESP, Honda), +0:46.106; 8. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:50.016; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, Beta), +0:55.493; 10. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0:57.133;

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 50 points; 2. Jorge Prado (ESP, GAS), 40 p.; 3. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 35 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 33 p.; 5. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 33 p.; 6. Brian Bogers (NED, HUS), 32 p.; 7. Tim Gajser (SLO, HON), 31 p.; 8. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 23 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 23 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, HUS), 23 p.;

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 367 points; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 288 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 264 p.; 4. Jorge Prado (ESP, GAS), 260 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 234 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 213 p.; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 205 p.; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 189 p.; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 178 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, HUS), 172 p.;

MXGP - Manufacturers Classification: 1. Honda, 372 points; 2. Yamaha, 343 p.; 3. GASGAS, 282 p.; 4. Husqvarna, 262 p.; 5. Beta, 189 p.; 6. KTM, 164 p.; 7. Kawasaki, 162 p.; 8. Suzuki, 10 p.; 9. Fantic, 3 p.;

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, Yamaha), 34:49.103; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:08.862; 3. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:40.731; 4. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:47.756; 5. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:51.807; 6. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:58.997; 7. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +0:59.835; 8. Hakon Fredriksen (NOR, Honda), +1:00.899; 9. Isak Gifting (SWE, KTM), +1:19.140; 10. Liam Everts (BEL, KTM), +1:26.004;

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 34:48.049; 2. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:00.339; 3. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), +0:39.202; 4. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:40.766; 5. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:56.241; 6. Andrea Adamo (ITA, GASGAS), +1:12.474; 7. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +1:13.150; 8. Liam Everts (BEL, KTM), +1:44.287; 9. Bastian Boegh Damm (DEN, KTM), +1:49.439; 10. Kevin Brumann (SUI, Yamaha), +2:19.245;

MX2 – Top 10 GP Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 47 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 47 p.; 3. Thibault Benistant (FRA, YAM), 40 p.; 4. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 34 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, GAS), 29 p.; 6. Simon Längenfelder (GER, GAS), 29 p.; 7. Isak Gifting (SWE, KTM), 28 p.; 8. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 28 p.; 9. Liam Everts (BEL, KTM), 24 p.; 10. Bastian Boegh Damm (DEN, KTM), 21 p.;

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 338 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 332 p.; 3. Simon Längenfelder (GER, GAS), 245 p.; 4. Mikkel Haarup (DEN, KAW), 239 p.; 5. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 233 p.; 6. Kay de Wolf (NED, HUS), 211 p.; 7. Andrea Adamo (ITA, GAS), 198 p.; 8. Isak Gifting (SWE, KTM), 193 p.; 9. Stephen Rubini (FRA, HON), 175 p.; 10. Mattia Guadagnini (ITA, GAS), 172 p.;

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 360 points; 2. KTM, 352 p.; 3. GASGAS, 295 p.; 4. Kawasaki, 281 p.; 5. Husqvarna, 232 p.; 6. Honda, 215 p.;