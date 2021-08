Test Le Mans: Toyota e Porsche subito sugli scudi

La giornata dei test ufficiali della 24 Ore di Le Mans 2021 è andato in scena oggi sul tracciato della Sarthe e ha visto cogliere il miglior tempo alla Toyota GR010 Hybrid numero 8, quella condotta da Nakajima/Hartley/Conway.

L'equipaggio del team Toyota Gazoo Racing ha fermato il cronometro in 3'31"263, precedendo di 256 millesimi di secondo l'Alpine A480 Gibson di Negrao/Lapierre/Vaxiviere. La seconda Toyota GR010 Hybrid, la numero 7 di Conway/Kobayashi/Lopez, ha colto il terzo tempo, staccata però di poco meno di 6 decimi dal miglior tempo ottenuto dalla vettura gemella.

La prima Glickenhaus 007 LMH è quarta ed è quella di Derani/Mailleus/Menezes, a 652 millesimi di secondo dal tempo di riferimento della Toyota GR010 Hybrid. La seconda, invece, è solo 19esima assoluta. Il ritardo della 007 LMH numero 709 è di 4"8.

Il team United Autosports ha dominato la LMP2 firmando i due migliori tempi. Le due Oreca del team Americano hanno colto i riferimenti della categoria, con Di Resta/Boyd più rapidi di Hanson/Scherer/Albuquerque di 4 decimi netti. Spicca il terzo posto della Oreca 07 motorizzata Gibson del team WRT, che a Le Mans schiera un equipaggio formato da Kubica/Deletraz/Ye.

In LMGTE PRO è ottimo l'avvio delle Porsche con le due 911 RSR - 19 a occupare le prime due posizioni di classe. La prima è la numero 92, quella di Estre/jani/Christensen, che ha fermato il cronometro in 3'52"901. La seconda, la numero 91 di Bruni/Lietz Makowecki è staccata di appena 3 millesimi di secondo.

Se le Porsche non scherzano, le Ferrari sono subito dietro, almeno per quanto riguarda le posizioni. Le 488 GTE Evo numero 51 e 52 sono rispettivamente al terzo e quarto posto. Pier Guidi/Calado/Ledogar sono stati più lenti di circa 9 decimi rispetto alla migliore delle Porsche, mentre Serra e Molina - in attesa di conoscere il sostituto dell'infortunato Davide Rigon - sono stati 6 decimi più lenti dei compagni di squadra che li hanno preceduti.

Aston Martin svetta in LMGTE AM grazie alla Vantage AMR di Dalla Lana/Thim/Gomes. Il loro 3'55"710 è stato sufficiente addirittura per mettersi alle spalle un buon numero di LMGTE PRO. La seconda vettura di classe è la Porsche 911 RSR - 19 affidata dal team Absolute Racing ad Haryanto/Picariello/Seefried.