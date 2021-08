Siamo finalmente giunti alla tanto attesa settimana della 24h di Le Mans, che dopo i test svolti nella giornata di ieri vede i protagonisti del FIA World Endurance Championship entrare nelle fasi decisive che porteranno al via di quello che è il quarto round della stagione 2021.

Anche quest'anno la pandemia da Coronavirus ha costretto l'Automobile Club de l'Ouest a posticipare l'evento sul Circuit de la Sarthe, dove la partenza avverà alle ore 16;00 di sabato 21 agosto.

Prima però team e piloti delle Classi Hypercar, LMP2, LMGTE Pro e LMGTE Am avranno modo di prepararsi al meglio con ricche sessioni di prove.

Si comincia mercoledì pomeriggio con le Libere 1 dalle 14;00 alle 17;00, seguite dalle Libere 2 notturne (22;00-24;00).

In mezzo avremo il primo vero e proprio appello per tutti i 62 in pista con le Qualifiche delle ore 19;00, nei cui 60' ci si giocheranno i 6 posti disponibili (per categoria) che varranno l'assalto alla Hyperpole di giovedì sera (un pilota per macchina).

Anche in questa giornata sono fissate due sessioni di Prove Libere dei medesimi orari e durate di quelle del giorno prima, mentre venerdì è giorno di sosta per tutti, utile a ricaricare le batterie per la gara di sabato, che sarà preceduta da un breve Warm-Up al mattino.

Vediamo nello specifico qual è il programma di questa 89a 24h di Le Mans.

MERCOLEDI' 18 AGOSTO

Prove Libere 1: 14;00-17;00

Qualifiche: 19;00-20;00

Prove Libere 2: 22;00-24;00

GIOVEDI' 19 AGOSTO

Prove Libere 3: 14;00-17;00

Hyperpole: 21;00-21;30

Prove Libere 4: 22;00-24;00

SABATO 21 AGOSTO

Warm-Up: 11;30-11;45

Partenza Gara: 16;00

DOMENICA 22 AGOSTO

Arrivo Gara: 16;00