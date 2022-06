Le Mans | Prema a podio al debutto: "Da ricordare per il futuro"

Le prime gare del FIA World Endurance Championship avevano mostrato una grande qualità, ma il podio ottenuto all'esordio alla 24h di Le Mans per la Prema è un risultato di grandissimo spessore.

E' vero che in Classe LMP2 si sono verificati episodi controversi fin dal via che hanno relegato nelle retrovie avversari temibili come United Autosports e WRT, ma va anche detto che nell'endurance ha ragione chi va forte e non sbaglia.

Questo hanno fatto gli ottimi Robert Kubica, Lorenzo Colombo e Louis Delétraz con la loro Oreca 07-Gibson #9, che sul Circuit de la Sarthe centrano il secondo posto di categoria mettendosi in mezzo alle Jota, con cui era lotta apertissima anche per il primato se non fosse stato per una foratura che ha costretto la squadra tricolore ad una sosta in più.

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 - Gibson LMP2 di Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: Paul Foster

"Salire sul podio di Le Mans è stato assolutamente fantastico. È stata una gara lunga e difficile da parte mia, soprattutto nel gestire l'aspetto fisico e mentale", dice Colombo, che per essere un debuttante è andato davvero benissimo nei suoi turni di guida.

"Alla fine siamo sempre stati in grado di mantenere la macchina in buona forma, di evitare qualsiasi contatto durante la gara e di gestire molto bene il traffico, pur andando abbastanza veloci. È il nostro miglior risultato nel WEC e il primo podio nella gara più lunga e difficile della stagione".

"Ci mette di buon umore per il prossimo appuntamento sul circuito di casa, a Monza. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare e, insieme a Robert e Louis, a curare la preparazione, e i risultati arriveranno".

Per Delétraz e Kubica questo è un vero e proprio riscatto, visto che l'anno scorso avevano subìto l'onta del ritiro proprio all'ultimo giro per un problema tecnico.

"È stato il mio primo podio a Le Mans e una grande soddisfazione dopo l'anno scorso. Inoltre, è stato il primo per il team e un ottimo risultato complessivo. Abbiamo disputato una gara positiva, anche se va detto che la Jota è stata fortissima e si è meritata la vittoria", commenta lo svizzero.

"Mi sono davvero divertito. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato duramente per realizzare tutto questo e guardo al futuro! Naturalmente volevo vincere, ma la seconda posizione è estremamente importante e può davvero lanciarci nel campionato visti i tantissimi punti presi".

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 ? Gibson LMP2 of Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: JEP / Motorsport Images

Il polacco chiosa: "È stato un grande risultato con un gruppo così giovane, con molte persone che erano alla loro prima volta a Le Mans. Penso che possiamo essere soddisfatti del risultato finale. Naturalmente, questa è una gara difficile, sono successe molte cose e alcuni problemi hanno costantemente rischiato di non farci arrivare al traguardo, ma li abbiamo gestiti".

"Purtroppo non siamo stati in grado di lottare per qualcosa di più, ma queste sono le corse. Possiamo essere contenti e spero che i piloti al debutto si siano goduti l'esperienza. So che Le Mans è speciale. Spero che si siano divertiti e che ricorderanno sempre questi giorni come un duro lavoro, ma anche come qualcosa di speciale".