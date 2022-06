Le Mans | Bruni torna a vincere: "Finalmente tocca a me!"

Gimmi Bruni torna a vincere la 24h di Le Mans, dopo i precedenti successi ottenuti in Francia con la Ferrari.

Da quando si è trasferito alla Porsche, il romano non era ancora riuscito a calcare nuovamente il primo gradino del podio al termine della gara che si svolge sul Circuit de la Sarthe.

In quello che era il terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship, le cose non sembravano essersi messe benissimo per il portacolori di Weissach, sceso nell'ordine della Classe LMGTE PRO con la 911 RSR-19 #91 condivisa con Frédéric Makowiecki e Richard Lietz.

Invece, complice la sfortunata esplosione della gomma sulla vettura gemella #92, i problemi accusati dalle Corvette - entrambe fuori per guasti e incidenti - e un BoP sfavorevole alle tostissime Ferrari, Bruni e soci a testa bassa hanno rimontato alla grande fino a ritrovarsi in testa domenica mattina.

Da lì è stata una cavalcata verso il traguardo, cercando di gestire al meglio il margine accumulato sulle 488 di AF Corse e andando a trionfare avverando un desiderio che da tempo giaceva nel proprio cassetto.

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR LMGTE Pro di Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki Photo by: Paul Foster

"Sono davvero molto felice, ce la siamo meritata perché l'avevamo sfiorata nel 2018 e 2019", ha detto Bruni a fine gara sorridente.

"Il modo migliore per chiudere l'era delle LMGTE PRO era portare a casa un trofeo, ci siamo riusciti e per me è un sogno che si avvera".

Festeggiare con lo champagne nella classica endurance francese era una cosa che il 41enne aveva già potuto vivere in altre edizioni, ma ripetersi con la Porsche lo carica particolarmente.

"L'avevo già vinta in passato tre volte con la Ferrari, ma quando sono arrivato alla Porsche l'obiettivo è sempre stato questo. Sono giunto secondo altre volte, finalmente è toccato di nuovo a me".

"Non posso fare altro che ringraziare i miei compagni di squadra e tutto il team per il grandissimo lavoro svolto".

Lietz ha aggiunto: "Le Mans ha scelto i suoi vincitori e questa volta è toccato a noi. Eravamo dove dovevamo essere quando gli altri hanno avuto problemi".

"Penso che abbiamo commesso meno errori nel corso delle 24 ore e quindi abbiamo meritato di vincere. Ho fatto parte dell'equipaggio in occasione della prima vittoria di una RSR ufficiale nel 2013 e anche dell'ultima uscita della classe GTE PRO a Le Mans oggi. È una storia meravigliosa".

#91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR ? 19 LMGTE Pro di Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

Festeggia anche 'Mako': "È un grande risultato. Sono orgoglioso della squadra, tutti hanno lavorato duramente per questa vittoria. L'inizio della gara è stato difficile, ma abbiamo rimontato ed eravamo lì al momento giusto".

"La Ferrari era forte, più forte di quanto ci aspettassimo alla fine della gara, ma noi siamo stati all'altezza. Questa vittoria è molto emozionante; sono venuto qui per la prima volta nel 1993 e questo è ciò che mi ha portato all'endurance".

"Vincere Le Mans era il mio sogno. Qualcuno potrebbe dire che è solo una vittoria di Classe, ma ha lo stesso valore di una assoluta. Ci sono sempre delle battaglie incredibili e team ufficiali. La Porsche 911 RSR ha una lunga storia a Le Mans e ora ne facciamo parte".

Michael Steiner, Membro del CDA di Ricerca-Sviluppo di Porsche AG, ha chiosato: "Il Porsche GT Team ha confermato la sua grande tradizione alla 24 Ore di Le Mans. Questo successo mi rende molto orgoglioso".

"Un grande ringraziamento al team, ai piloti e a tutti coloro che hanno contribuito con la loro esperienza e passione a rendere possibile questa 109esima vittoria di classe per Porsche".