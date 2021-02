IndyCar: Kimball torna con AJ Foyt Racing per Indianapolis

Il 35enne californiano ha raggiunto l'accordo con la squadra per salire a bordo della vettura motorizzata Chevrolet, sulla quale apparirà il marchio Tresiba dello sponsor Novo Nordisk, che produce insulina per i diabetici.

Kimball si unisce a Sébastien Bourdais e Dalton Kellett anche per l'Indy Grand Prix del 15 maggio, oltre che per l'evento sull'ovale del 30 maggio.

“Sono entusiasta di rappresentare ancora una volta Novo Nordisk e la comunità dei diabetici, e di unirmi all'AJ Foyt Racing per il mese di maggio - ha detto Kimball - Non ho mai corso ad Indianapolis senza Novo Nordisk e poter tornare quest'anno con il supporto del leggendario A.J. Foyt, Larry Foyt e tutti all'AJ Foyt Racing, sarà certamente speciale".

Il presidente dell'AJ Foyt Racing, Larry Foyt, ha aggiunto: "È fantastico riavere Charlie e Novo Nordisk con noi a maggio. E' stato fantastico lavorare con loro nel 2020 e sono contento che possiamo continuare. Charlie è concentrato per ottenere grandi risultati, stiamo lavorando duramente per mettere insieme il miglior gruppo per raggiungere il successo".

Chip Amrein, responsabile di Novo Nordisk: "Negli ultimi 13 anni Charlie Kimball e 'Race with Insulin' sono diventati una parte importante di Novo Nordisk. Siamo lieti di unirci a AJ Foyt Racing sia per il GP di Indianapolis che per la 500 Miglia, continuando a sostenere Charlie come ambasciatore e ispirazione all'interno della comunità del diabete".