IndyCar | AJ Foyt firma Tatiana Calderón per le gare in circuito

La colombiana diventerà così la prima donna a correre per il team e si unirà al sopracitato campione in carica della Indy Lights e a Dalton Kellett.

La Calderón, che ha provato l'auto motorizzata Chevrolet a Mid-Ohio la scorsa estate, ha detto: "Sono entusiasta e molto grata a ROKiT e AJ Foyt Racing per l'opportunità".

"Fin da quando ho iniziato la mia carriera in monoposto negli Stati Uniti 11 anni fa, la IndyCar è stata un riferimento per me ed è un sogno che si avvera essere sulla griglia di partenza quest'anno!"

"Non vedo l'ora di arrivare a St.Pete per la prima gara della stagione! Sono consapevole della sfida che mi aspetta, ma questa è l'occasione di una vita e sono ansiosa di sfruttarla al meglio".

La sudamericana, che è test driver ufficiale per il team Alfa Romeo in Formula 1 e ha trascorso due stagioni in Super Formula, proverà la IndyCar per la seconda volta questa settimana a Sebring, insieme a Kirkwood.

Il presidente del team, Larry Foyt, ha aggiunto: "Sono entusiasta della continuazione e dell'espansione del ROKiT AJ Foyt Racing Team. Diamo il benvenuto a Tatiana Calderón sull'auto #11 e a Kyle Kirkwood sulla #14. Tatiana ha mostrato un gran potenziale nel suo test a Mid-Ohio".

"Con Dalton Kellett sulla #4 penso che il nostro team a tre auto sia pronto per una stagione emozionante".

Tatiana Calderón, A.J. Foyt Racing Chevrolet at Mid-Ohio, July 6, 2021. Photo by: Yesid Pamplona.